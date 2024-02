IND vs ENG: जो रूट ने इन दो भारतीय स्टार को बताया नए युग का महान खिलाड़ी

IND vs ENG Test Series: Joe Root

IND vs ENG 3rd Test: राजकोट में तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अपने बयान से तीसरे टेस्ट का माहौल बना दिया है. टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड के सामने बड़ी चुनौती पेश की है और अब ऐसे में इंग्लैंड टीम तीसरे टेस्ट में हर हाल में वापसी करना चाहेगी. पांच टेस्ट मैचों की सीरीज (IND vs ENG) की बात करें तो रोहित (Rohit Sharma) पिछले दो टेस्ट मैचों में ओपनिंग करने के बावजूद अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं और उनका स्कोर 24, 39, 14 और 13 रन रहा है. कोहली (Virat Kohli Ruled Out from 3rd and 4th Test) ने निजी कारणों से पहले दो मैचों से अपना नाम वापस ले लिया था. इस बीच तीसरे टेस्ट से पहले रूट ने मैच के लिए गेम प्लान तय करने के लिए ड्रेसिंग रूम में होने वाली बातचीत के बारे में बात की.