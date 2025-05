Paul Stirling: आयरलैंड के कप्तान ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज, वर्ल्ड क्रिकेट भी चौंका

Paul Stirling 10000 International Runs: वेस्टइंडीज के खिलाफ डबलिन द विलेज स्टेडियम में हो रहे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने इतिहास रच दिया है. पॉल स्टर्लिंग इस मुकाबले में अर्द्धशतक लगाकर आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया, जो उनसे पहले कोई आयरिश बल्लेबाज नहीं कर पाया था. पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रनों का आंकड़ा पार किया है. बता दें, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 64 गेंदों का सामना किया और छह चौके और दो छक्कों के दम पर 54 रन बनाए.

पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के लिए सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने सभी फॉर्मेट को मिलाकर 326 मैचों की 324 पारियों में 32.31 की औसत और 98.10 की स्ट्राइक रेट से 10017 रन बनाए हैं. उनके नाम 16 शतक और 57 अर्द्धशतक हैं. पॉल स्टर्लिंग उन बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक हजार से अधिक चौके लगाए हैं.

He's just passed the landmark in Clontarf! 🙌



Well done Stirlo 👏👏👏



👀 WATCH: TNT Sport 2

📝 SCORECARD: https://t.co/9cwPX120LU#BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/ezyR3T78xh