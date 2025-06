IPL Closing Ceremony 2025: जानें कब और कहां देखें आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी, कौन करेगा परफॉर्म, कितने बजे होगा शुरू, जानें सब कुछ

IPL Closing Ceremony 2025: आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लीग के पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई. जबकि पंजाब ने मुंबई इंडियंस, जिसने एलिमिनेटर में गुजरात को हराया था, को क्वालीफायर-2 में हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया है. पंजाब और बेंगलुरु शुरुआती सीजन से ही लीग का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर खिताब नहीं जीत पाए हैं. हालांकि, इस सीजन पंजाब या बेंगलुरु में से किसी एक का यह इंतजार खत्म होने वाला है और लीग को एक नया विजेता मिलना तय है. वहीं इस मुकाबले से पहले एक क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी, जिसमें शंकर महादेवन परफॉर्म करते नजर आएंगे.

आईपीएल 2025 के क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर होगी. बीसीसीआई ने क्लोजिंग सेरेमनी के लिए सेना के तीनों प्रमुखों को आमंत्रित किया था, लेकिन तीनों ही नहीं आ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सेरेमनी के दौरान पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंग में रंगा नजर आएगा और इस दौरान सिंगर शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट होगा, जिसमें वह सैनिकों को सलाम करते नजर आएंगे.

A Grand #Final. A Grander Salute. 🫡



As the final chapter of #TATAIPL 2025 unfolds, we take a moment to applaud our nation's true heroes, the Indian Armed Forces. 🇮🇳💙



Get ready to witness an unforgettable evening where patriotism takes centre stage and music moves the soul,… pic.twitter.com/QucxvMXhAW