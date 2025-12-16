विज्ञापन
IPL 2026 Auction: नीलामी में किस टीम ने किस खिलाड़ी पर लगाई बोली, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL Auction 2026 All Team Players Bid List: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, दीपक हुड्डा और स्पेंसर जॉनसन जैसे कई बड़े नाम बिना बिके रहे, जिन्हें भी कोई नहीं खरीद सका.

IPL Auction 2026 All Team Players Bid List:  इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ऑक्शन में कई खास खरीदारियां और हैरान करने वाले अनादर देखने को मिले, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने नए सीजन से पहले अपनी टीमों को मजबूत किया, जिसमें बड़ी रकम की डील, घर वापसी और कई खिलाड़ी बिना बिके रहे. जेक फ्रेजर-मैकगर्क, दीपक हुड्डा और स्पेंसर जॉनसन जैसे कई बड़े नाम बिना बिके रहे, जिन्हें भी कोई नहीं खरीद सका.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ऑक्शन की सबसे बड़ी खरीद में से एक इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में साइन किया. IPL में, लिविंगस्टोन ने राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 49 मैचों में 158 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,051 रन बनाए हैं, जिसमें सात हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, और 13 विकेट भी लिए हैं. हालांकि वह पिछले सीज़न में RCB के टाइटल जीतने वाले कैंपेन का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने आठ मैचों में 112 रन बनाए.

हैदराबाद 
1.    लियाम लिविंगस्टोन 13 करोड़
2.    जैक एडवर्ड्स 3 करोड़
3.    सलिल अरोड़ा 1.5 करोड़ -बैटर
4.    शिवम मावी 75 लाख
5.    क्रेंस फुलेत्रा 30 लाख
6.    प्रफुल्ल हींज 30 लाख
7.    अमित कुमार 30 लाख 
8.    ओंकार तरमले 30 लाख 
9.    साकिब हुसैन 30 लाख
10.   शिवांग कुमार 30 लाख रुपये

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने न्यूज़ीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र को 2 करोड़ रुपये में खरीदा. रवींद्र ने 38 T20I में 134 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 549 रन बनाए हैं, जिसमें तीन फिफ्टी शामिल हैं, और 14 विकेट लिए हैं. उन्होंने न्यूज़ीलैंड के लिए एक अच्छा साल बिताया, 13 मैचों में 30.90 के एवरेज और 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए. कुल मिलाकर, उन्होंने 116 T20 मैचों में 1,922 रन और 65 विकेट लिए हैं.

KKR ने आकाश दीप को उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये में ईडन गार्डन्स में वापस लाकर भी घर वापसी पूरी की. हालांकि, IPL में अब तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 14 मैचों में उन्होंने सिर्फ़ 10 विकेट लिए हैं.

कोलकाता
1.    कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़
2.    मथीसा पथिराना 18 करोड़ 
3.    मुस्ताफ़िज़ुर रहमान 9.2 करोड़
4.    तेजस्वी सिंह 3 करोड़
5.    रचिन रविंद्र 2 करोड़
6.    फिन एलन 2 करोड़
7.    टिम साइफर्ट 1.5 करोड़ 
8.    आकाश दीप 1 करोड़ 
9.    राहुल त्रिपाठी 75 लाख
10.   प्रशांत सोलंकी 30 लाख
11.   दक्ष कर्मा 30 लाख
12.   सार्थक रंजन 30 लाख
13.   कार्तिक त्यागी 30 लाख  

पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पेसर बेन ड्वारशुइस को 4.4 करोड़ रुपये में खरीदा. 31 साल के इस खिलाड़ी ने दुनिया भर में 175 T20 मैचों में 220 विकेट लिए हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी में गहराई लाते हैं. PBKS ने प्रवीण दुबे को भी 30 लाख रुपये में साइन किया.

पंजाब
1.    बेन द्वारशुइस 4.4 करोड़
2.    कूपर कोनोलि 3 करोड़
3.    प्रवीण दुबे 30 लाख
4.    विशाल निशाद 30 लाख  

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को 2 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के युवा ऑलराउंडर साहिल पारिख को 30 लाख रुपये में खरीदा. राजस्थान रॉयल्स ने अमन राव और बृजेश शर्मा को 30-30 लाख रुपये में खरीदा, जबकि मुंबई इंडियंस ने मयंक रावत को इतनी ही रकम में साइन किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जॉर्डन कॉक्स को 75 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा.

दिल्ली 
1.    आक़िब दर 8.4 करोड़
2.    पथुम निसांका 4 करोड़
3.    काइल जैमिसन 2 करोड़
4.    बेन डकेट – 2 करोड़ 
5.    डेविड मिलर – 2 करोड़
6.    लुंगी एनगिडि 2 करोड़
7.    साहिल पारिख 30 लाख
8.    पृथ्वी शॉ 75 लाख

चेन्नई सुपर किंग्स ने लेग स्पिनर राहुल चाहर को 5.2 करोड़ रुपये और न्यूज़ीलैंड के पेसर मैट हेनरी को 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. हेनरी ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने 27 मैचों में 16 से ज़्यादा के एवरेज से 65 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे हैं. उन्होंने कुल 174 T20 मैचों में 211 विकेट लिए हैं. CSK ने सरफ़राज़ खान को भी 75 लाख रुपये में साइन किया. सरफ़राज़ ने 50 IPL मैचों में 585 रन बनाए हैं और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार फ़ॉर्म में हैं.

चेन्नई
1.    कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ 
2.    प्रशांत वीर 14.20 करोड़ 
3.    राहुल चहर 5.20 करोड़
4.    मैच हेनरी 2 कोरड़
5.    अकिल हुसैन 2 करोड़ 
6.    मैथ्यू शॉर्ट 1.5 करोड़
7.    सरफ़राज़ ख़ान 75 लाख 
8.    ज़ैक फाउलर्स 75 लाख

9.    अमन ख़ान 40 लाख 

गुजरात 
1.    जेसन होल्डर 7 करोड़ 
2.    टॉम बैंटन 2 करोड़
3.    ल्यूक वुड 75 लाख
4.    अशोक शर्मा 30 लाख
5.    पृथ्वी राज यारा 30 लाख

लखनऊ
1.    जॉश इंग्लिस 8.60 करोड़
2.    मुकुल चौधरी 2.6 करोड़
3.    आकाश रघुवंशी 2.20 करोड़ 
4.    एनरिक नोकिया – 2 करोड़
5.    वानिंदु हसारांगा – 2 कोरड़
6.    नमन तिवारी 1 करोड़ 

मुंबई
1.    क्विंटन डिकॉक 1 करोड़
2.    अथर्व अंकोलेकर 30 लाख
3.    दानिश मालेवार 30 लाख  
4.    मो. इज़हार 30 लाख 
5.    मयंक रावत 30 लाख 

राजस्थान
1.    रवि बिश्नोई 7.20 
2.    एडम मिल्न 2.40 करोड़
3.    रवि सिंह 95 लाख
4.    कुलदीप सेन 75 लाख 
5.    सुशांत मिश्रा 90 लाख
6.    विग्नेश पुथूर 30 लाख
7.    अमन राव 30 लाख
8.    यश राज पुनिया 30 लाख 
9.    ब्रजेश शर्मा 30 लाख

बैंगलोर 
1.    वेंकटेश अय्यर 7 करोड़
2.    मंगेश यादव 5.20 करोड़ लेफ् आर्म फ़ास्ट
3.    जैकब डफी 2 करोड़ 
4.    जॉर्डन बॉक्स 75 लाख
5.    सात्विक देसवाल 30 लाख
6.    विकी ओस्टवाल 30 लाख 
7.    विहान मल्होत्रा 30 लाख
8.    कनिष्क चौहान 30 लाख 

