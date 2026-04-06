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14.20 करोड़ रुपये की गलती, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, CSK की तीसरी हार की असली वजह क्या है ?

CSK in IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में दूसरी सबसे बड़ी पर्स के साथ उतरी थी. उन्होंने अपने बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर नाम के दो युवा, अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को खरीदने में खर्च किया था.

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14.20 करोड़ रुपये की गलती, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, CSK की तीसरी हार की असली वजह क्या है ?
IPL 2026, CSK vs RCB: कौन है हार का असली गुनहगार !

IPL 2026: चेन्नई सुपरकिंग्स की लगातार हार के पीछे एक बड़ी चर्चा का विषय ऑलराउंडर प्रशांत वीर को टीम में इस्तेमाल करने का तरीका रहा है. उत्तर प्रदेश के इस अनकैप्ड लेफ्ट-आर्म स्पिनर को CSK ने 14.2 करोड़ रुपये की बड़ी रकम देकर खरीदा था और उन्हें अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बराबर का विकल्प माना जा रहा था.जडेजा को सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड किए जाने के बाद, वीर को टीम में शामिल करने से शुरुआत में CSK की टीम काफी संतुलित लग रही थी. हालांकि, जब गायकवाड़ ने 20 साल के इस युवा खिलाड़ी का इस्तेमाल एक गेंदबाज के तौर पर नहीं किया, तो लोगों को हैरानी हुई. 

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प्रशांत वीर, 14.2 करोड़ रुपये वाले खिलाड़ी को नहीं मिल रही गेंदबाजी

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहला मैच न खेल पाने के बाद, वीर को आखिरकार पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरे मैच में प्लेइंग XI में जगह मिली. हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की, जबकि PBKS ने 210 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 गेंदें शेष रहते ही मैच जीत लिया. रविवार को, CSK को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा, वे डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 43 रनों से हार गए. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB टीम ने CSK के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं और 20 ओवरों में 250/3 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.  एक बार फिर, गायकवाड़ ने प्रशांत वीर का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उनके गेंदबाजों की टिम डेविड, पाटीदार और विराट कोहली ने जमकर धुनाई की थी.

केकेआर भी 'कैमरन ग्रीन' के साथ कर रहा है खेला

CSK की ओर से प्रशांत वीर को इस्तेमाल करने के तरीके ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब फ्रेंचाइजी ने उनकी सेवाओं को हासिल करने के लिए भारी भरकम रकम खर्च की, लेकिन फिर भी उनका सही इस्तेमाल नहीं जा रहा है. यह स्थिति कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के साथ किए गए बर्ताव से काफी मिलती-जुलती है. ग्रीन, जिन्हें उनकी ऑलराउंड क्षमताओं के लिए 25.20 करोड़ रुपये में साइन किया गया था, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की है. इसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR का पहला मैच भी शामिल है, 

KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा था कि ग्रीन को गेंदबाजी करने के लिए अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है. इसके जवाब में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की कि ग्रीन T20 विश्व कप 2026 के दौरान लगी पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं, और KKR उनकी इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है.  इसके विपरीत, CSK को वीर से जुड़ी कोई चोट की चिंता या क्लीयरेंस की समस्या नहीं है, फिर भी वे उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल करने से लगातार बच रहे हैं, जो एक बड़ा सवाल उठा रहा ै. 

अभी सीजन की शुरुआत ही हुई है. लगातार तीन हार के बाद, अब सीएसके टीम को सही रणनीति बनाने होंग. अभी भी सीएसके के लिए हालात पलटना मुमकिन है. 

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