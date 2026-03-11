IPL 2026 Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के पहले फेज में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से 28 मार्च को होगा. यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) 29 मार्च को मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपने सीजन की शुरुआत करेगी.

आईपीएल ने साल 2026 के शुरुआती 20 मुकाबलों के फिक्स्चर जारी कर दिए हैं. शेष शेड्यूल की घोषणा कुछ दिनों में होने की उम्मीद है. शुरुआती फेज में कई रोमांचक मुकाबले होने की उम्मीद है. टीमें प्लेऑफ के लिए अपनी कोशिश में शुरुआती मोमेंटम हासिल करना चाहेंगी.

🚨 IPL 2026 - PHASE 1 SCHEDULE 🚨 pic.twitter.com/Bd0RdhB5tS — Johns. (@CricCrazyJohns) March 11, 2026

शेड्यूल में कई हाई-प्रोफाइल मैच भी शामिल हैं. बेंगलुरु 5 अप्रैल को चेन्नई को होस्ट करेगा. मुंबई 12 अप्रैल को बेंगलुरु का स्वागत करेगा.

पिछले सीजन की रनर-अप पंजाब किंग्स अपना कैंपेन गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुल्लानपुर में शुरू करेगी. लखनऊ सुपर जायंट्स 1 अप्रैल को लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स को होस्ट करेगी.

पहले फेज में कई रोमांचक मैच भी शामिल हैं. 5 अप्रैल को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होगा, जबकि 12 अप्रैल को मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा.

4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को डबल-हेडर मैच होंगे. टूर्नामेंट के शुरुआती फेज के दौरान 20 मुकाबले 10 वेन्यू पर आयोजित होंगे. इस दौरान टीमें बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और मुल्लानपुर जैसी अलग-अलग जगहों पर जाएंगी.

इस दौरान, टूर्नामेंट में चार डबल-हेडर होंगे. दोपहर के मैच दोपहर 3:30 बजे से खेले जाएंगे, जबकि शाम के मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे.

यह भी पढ़ें- अक्षर पटेल का कट गया पत्ता, भारतीय दिग्गज ने प्रदर्शन के आधार पर T20 वर्ल्ड कप 2026 की चुनी परफेक्ट प्लेइंग XI