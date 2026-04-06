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हैदराबाद को हराने के बाद लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका ने कप्तान ऋषभ पंत को लगा लिया गले से

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका काफी खुश थे. जब लखनऊ की टीम को जीत मिली तो  संजीव गोयनका  ने टीम के कप्तान ऋषभ पंत को गले से लगा लिया

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हैदराबाद को हराने के बाद लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका ने कप्तान ऋषभ पंत को लगा लिया गले से
Sanjiv Goenka' With Rishabh Pant

Sanjiv Goenka' With Rishabh Pant, IPL 2026: मोहम्मद शमी (चार ओवर में नौ रन पर दो विकेट) की करिश्माई गेंदबाजी के बाद कप्तान ऋषभ पंत (50 गेंदों में नाबाद 68 रन) की जिम्मेदारी से की गई बल्लेबाजी के बूते लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) आईपीएल टी20 मैच में रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 5 विकेट से शिकस्त दी, इस जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका काफी खुश थे. जब लखनऊ की टीम को जीत मिली तो  संजीव गोयनका  ने टीम के कप्तान ऋषभ पंत को गले से लगा लिया. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है. 

शमी की घातक गेंदबाजी

शमी ने मैच की शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा (शून्य) और ट्रेविस हेड (सात) की खतरनाक सलामी जोड़ी को आउट कर सनराइजर्स को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने शानदार लाइन-लेंथ से गेंदबाजी कर सनराइजर्स के बल्लेबाजों के साथ उन्हें नजरअंदाज करने वाले राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से भी सवाल किया. सनराइजर्स को नौ विकेट पर 156 रन पर रोकने के बाद सुपर जायंट्स ने एडेन मारक्रम के 27 गेंदों में 46 और पंत की नाबाद पारी से एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर जीत का खाता खोला.

लक्ष्य का पीछा अंतिम ओवर में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया, जब जीत के लिए नौ रन की जरूरत थी. लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने जयदेव उनादकट पर दो लगातार चौके जड़कर मैच को शानदार अंदाज में समाप्त किया। पंत ने दूसरी गेंद पर टेनिस की तरह फोरहैंड स्टाइल में शॉट मारा, जबकि मिड-ऑफ के ऊपर से चौके के साथ उन्होंने मैच को खत्म किया. हर्ष दुबे और शिवांग कुमार की शानदार स्पिन गेंदबाजी के सामने पंत ने धीमी पिच पर अपने शॉट्स का चयन बेहद समझदारी से करते हुए नौ चौके लगाए.

शमी की चुनौती से निपटने के बाद हेनरिच क्लासेन और नीतिश कुमार रेड्डी की आक्रामक शतकीय साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

पैंतीस साल के शमी के स्पैल के दौरान कप्तान इशान किशन (एक) प्रिंस यादव का शिकार बनकर सस्ते में पवेलियन लौटे। आक्रामक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन भी लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की शानदार विकेटकीपिंग का शिकार बने.

शुरुआती 10 ओवर में 35 रन पर चार विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही हैदराबाद टीम के लिए क्लासेन (41 गेंदों में 62 रन) और रेड्डी (33 गेंदों में 56 रन) ने ‘आक्रमण ही सर्वश्रेष्ठ बचाव' की रणनीति पर अमल किया। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 63 गेंदों में 116 रन की रिकॉर्ड साझेदारी के दौरान सात छक्के जड़े.

इन दोनों के जल्दी-जल्दी आउट होते ही लखनऊ ने मैच पर फिर से पकड़ बना ली और मेज़बान टीम को 160 रन से नीचे रोकने में सफलता हासिल की. एसआरएच ने आखिरी पांच विकेट 2.2 ओवर में 14 रन के अंदर गंवा दिए.

शमी ने चतुराई से पैर की दिशा में फुल लेंथ की गेंदबाजी करते हुए हेड को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने पिच को भांपते हुए अपनी गेंदों की गति में बदलाव किया और अभिषेक को ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद पर चकमा दिया. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे अभिषेक के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में खड़े एडेन मारक्रम की ओर गई और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने ड्राइव लगाकर शानदार कैच पूरा किया.

अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शमी ने धीमी गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद और धीमी हो गई. हेड का शॉट हवा में चला गया, जिसे मिड-ऑफ पर बेहतरीन कैच में तब्दील कर दिया गया। और जब अभिषेक स्ट्राइक पर आए, तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गेंद पर उन्हें फंसा लिया।

क्लासेन और रेड्डी ने हालांकि सनराइजर्स की मैच में अच्छी वापसी कराई. पारी के 11वें से 15वें ओवर के बीच मैच का रुख बदलता नजर आया, जब सनराइजर्स ने पांच ओवरों में 79 रन बटोरे.

अपने शुरुआती दो ओवरों में सिर्फ 10 रन देने वाले लेग स्पिनर दिग्वेश राठी अगले दो ओवरों में 36 रन लुटा बैठे.

भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान और प्रिंस यादव शुरुआती ओवरों में प्रभावी दिख रहे थे, लेकिन बाद में लाइन और लेंथ से भटक गए, जिसका क्लासेन और रेड्डी ने पूरा फायदा उठाया। पहले 10 ओवर में जहां केवल एक छक्का और एक चौका लगा था, वहीं इस जोड़ी ने सात छक्के और आठ चौके जड़े. 

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