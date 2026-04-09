IPL 2026: दिल्ली में शुभमन गिल-सुंदर की जोड़ी ने मचाया तहलका, इस मामले में बने 'नंबर-3'

Shubman Gill-Washington Sundar Partnership Record: गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विरुद्ध इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में वाशिंगटन सुंदर के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 गेंदों में 104 रन की साझेदारी की. यह गुजरात टाइटंस के लिए तीसरे विकेट या उससे निचले क्रम पर तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही. इस लिस्ट में शीर्ष पर जोस बटलर और शेरफेन रदरफोर्ड की जोड़ी है, जिसने साल 2025 में अहमदाबाद के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध 119 रन जोड़े थे. वहीं, डेविड मिलर और हार्दिक पंड्या की जोड़ी ने साल 2022 के क्वालीफायर मैच में राजस्थानर रॉयल्स (RR) के खिलाफ 106 रन की अटूट साझेदारी की थी.

बुधवार को खेले जा रहे मैच में इस साझेदारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए. यह घर से बाहर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीटी का दूसरा 200+ का स्कोर है. पिछले साल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस टीम ने 209/4 का स्कोर खड़ा किया था. अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने 9 बार ऐसा किया है.

गुजरात टाइंटस ने आईपीएल इतिहास में कुल 18 बार (किसी भी पारी में) 200 का आंकड़ा पार किया है. इस दौरान 13 बार अहमदाबाद में, तीन बार दिल्ली में, और एक-एक बार जयपुर और मुल्लनपुर में यह कारनामा किया. बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में जारी इस मैच में गुजरात टाइटंस ने महज 2.1 ओवर में साई सुदर्शन के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया. सुदर्शन टीम के खाते में 12 रन का ही योगदान दे सके.

यहां से कप्तान गिल ने जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े. बटलर 27 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने वाशिंगटन सुंदर के साथ तीसरे विकेट के लिए 104 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

गिल 45 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 70 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 32 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 55 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से मुकेश कुमार ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.