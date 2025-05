IPL 2025 Update: आईपीएल में बाकी बचे मैच को खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत आएंगे या नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया

Cricket Australia on IPL 2025: बीसीसीआई (BCCI) ने टाटा आईपीएल 2025 (IPL 2025) के शेष मुकाबलों के फिर से शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. नए शेड्यूल के तहत बाकी के मैच 17 मई से खेले जाएंगे. बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ब्लैकआउट की वजह से 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच बीच में ही रोक देना पड़ा था. बाकी के मैच भी स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद नए शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था. वहीं, आईपीएल के फिर से आगाज होने पर क्या विदेशी खिलाड़ी फिर से भारत आकर बाकी बचे मैच खेलेंगे. इसको लेकर सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिएक्ट किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी प्रेस रिलीज में बताया है कि यह खिलाड़ियों पर पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो वापस भारत जाकर बाकी बचे आईपीएल मैच खेलना चाहते हैं या नहीं. (IPL 2025 to resume on May 17, final to be played on June 3)

Cricket Australia released a statement this morning regarding players in the IPL: https://t.co/Pn8cNFb5dx pic.twitter.com/yAcqR4CGr4 — cricket.com.au (@cricketcomau) May 12, 2025

बता दें कि आईपीएल में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और कमेंटेटर के रूप में शामिल हैं और उनमें से अधिकांश भारत छोड़कर घर लौट आए हैं. अब उन्हें यह तय करना होगा कि वे वापस लौटने में सक्षम हैं या नहीं और. कई खिलाड़ी और कोच भारत-पाक के बीच हुई घटना से काफी डरे हुए हैं और कई की अन्य प्रतिबद्धताएं भी हैं.

वहीं, जून में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, जो 11 जून को लॉर्ड्स में शुरू होगा, जो 3 जून को पुनर्निर्धारित आईपीएल फाइनल के बमुश्किल एक सप्ताह बाद होगा. सीए ने एक बयान में कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को उनके व्यक्तिगत निर्णयों में समर्थन देगा कि वे भारत लौटना चाहते हैं या नहीं, टीम प्रबंधन उन खिलाड़ियों के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी के निहितार्थों पर काम करेगा जो शेष आईपीएल मैचों में खेलना चुनते हैं. हम सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के बारे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार और बीसीसीआई के साथ संवाद बनाए हुए हैं."

IPL में शामिल भारतीय खिलाड़ी और कोच (Australians at IPL 2025)

चेन्नई सुपर किंग्स: नाथन एलिस

दिल्ली कैपिटल्स: मिचेल स्टार्क, जेक फ्रेजर-मैकगर्क

कोलकाता नाइट राइडर्स: स्पेंसर जॉनसन

लखनऊ सुपर जायंट्स: जस्टिन लैंगर (कोच), मिच मार्श

पंजाब किंग्स: रिकी पोंटिंग (कोच), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिच ओवेन, जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जोश हेजलवुड, टिम डेविड

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस, ट्रैविस हेड, एडम जाम्पा