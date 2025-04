IPL 2025: फिल सॉल्ट ने जड़ा सबसे बड़ा छक्का, स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी गेंद, देखते रह गए सिराज

Phil Salt Smashed Siraj For Joint-Longest Six Of IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज फिल साल्ट ने बुधवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनीपावर-हिटिंग कौशल का प्रदर्शन किया. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और गेंदबाजों ने उनका यह फैसला सही साबित किया. बेंगलुरु ने 13 के स्कोर पर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के विकेट गंवाए. लेकिन इसके बाद सॉल्ट ने कुछ दमदार शॉट खेले.

इस दौरान फिलिप सॉल्ट ने मैच के पाचवें ओवर में सिराज की एक गेंद पर इतना बड़ा छक्का लगाया कि गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी. यह छक्का 105 मीटर लंबा रहा और इस सीजन का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा लंबा छक्का है. हैदराबाद के सीज़न ओपनर में राजस्थान के खिलाफ ट्रेविस हेड ने भी 105 मीटर लंबा छक्का लगाया था.

आईपीएल 2025 के सबसे लंबे छक्के

105 मीटर - फिल साल्ट बनाम मोहम्मद सिराज*

105 मीटर - ट्रैविस हेड बनाम जोफ्रा आर्चर

102 मीटर - अनिकेत वर्मा बनाम अक्षर पटेल

98 मीटर- ट्रिस्टन स्टब्स बनाम एम सिद्धार्थ

97 मीटर - निकोलस पूरन बनाम सिमरजीत

यह भी पढ़ें: Virat Kohli: एक बार फिर विराट कोहली ने बढ़ाया फैंस का इंतजार, 7 रन बनाकर आउट, इस महारिकॉर्ड से चूके

यह भी पढ़ें: दो महीने, 13 मैच, तीन टीमों... बीसीसीआई ने किया भारत के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले