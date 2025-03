IPL 2025: "मेरे लिए टफ चैलेंज..." स्टार्क या अफरीदी नहीं बल्कि विराट कोहली ने बताया इस गेंदबाज का सामना करना है 'मुश्किल'

Virat Kohli on toughest bowler ever faced: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जब भी वह उनका सामना करते हैं यह काफी मनोरंजक होता है. बता दें, विराट कोहली जहां बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं और सोमवार को आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में शामिल हुए, वहीं जसप्रीत बुमराह को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि वह अभी मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं या नहीं. बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और उनके मुंबई के शुरुआती मैचों से बाहर रहना तय है.

विराट कोहली ने हाल ही में आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट के दौरान बुमराह को लेकर कहा कि उनका सामना करना काफी मुश्किल होता है. आरसीबी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कोहली ने कहा,"इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सभी फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं. उन्होंने मुझे आईपीएल में कई बार आउट किया है, और आईपीएल में उनके खिलाफ सफलता हासिल की है, इसलिए जब भी मैं उनका सामना करता हूं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, यह मजेदार होने वाला है क्योंकि हमें नेट्स में ऐसा करने को नहीं मिलता है."

"𝙒𝙝𝙚𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙄 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙝𝙞𝙢, 𝙞𝙩'𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚, '𝙊𝙠𝙖𝙮, 𝙞𝙩'𝙨 𝙜𝙤𝙣𝙣𝙖 𝙗𝙚 𝙛𝙪𝙣.'" 🗣



Ever wondered who's the toughest bowler Virat's ever faced? 🤔 Catch him spill the tea, at the 𝗥𝗖𝗕 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗮𝗯 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁… pic.twitter.com/36F8d8twN6