IPL 2025: मुंबई ने नीलामी में लगाया था न्यूजीलैंड के 22 साल के इस युवा पर दांव, आईपीएल से पहले शतक जड़ बता दी अपनी यूएसपी

इसी साल मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से जुड़ने वाले न्यूजीलैंड के बेवन जैकब्स (Bevon Jacobs) ने इस साल आईपीएल शुरू होने से करीब दो हफ्ते पहले ही शुक्रवार को अपना पहला प्रथमश्रेणी शतक जड़ कर प्रबंधन को मैसेज भेज दिया है. मुंबई ने जैकब्स को उनके बेस प्राइस तीस लाख रुपये में खरीदा था. और उनका शतक बताता है कि इंडियंस ने इस युवा पर बिल्कुल सही दांव लगाया है. मुंबई ने दरअसल बेवन के खास गुण की वजह से उन पर दांव लगाया था. और अब पहली फर्स्ट क्लास सेंचुचरी से बेवन जैकब्स ने दिखाया दिया है कि वह आने वाले समय में न्यूजीलैंड ही नहीं, बल्कि मुंबई के लिए भी लंबे समय तक खेलने के लिए तैयार हैं

बेवन ने यह शतकीय पारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ खेली, जिसने ऑकलैंड से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद 5 विकेट पर 700 का स्कोर किया. जवाब में ऑकलैंड ने दो विकेट 56 रन पर गंवा दिए थे. इसके बाद बेवन जैकब्स नंबर चार पर बैटिंग करने उतरे और फर्सट क्लार्स करियर की आठवीं पारी में पहला शतक ठोक दिया. 22 साल के बेवन आखिर में 257 गेंदों पर 20 चौकों और 3 छक्कों से 157 रन बनाए.

