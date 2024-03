Points Table: GT पर CSK की धमाकेदार जीत ने पॉइंट्स टेबल में कर दिया बड़ा उलटफेर, अब ये टीम टॉप पर

IPL 2024 Updated Points Table after CSK vs GT

CSK vs GT; Updated IPL 2024 Points Table: आईपीएल 2024 में अबतक 7 मैच हो गए हैं. मंगलवार को खेले गए सातवें मैच में चेन्नई ने गुजरात को 63 रनों से (CSK vs GT IPL 2024) हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है. बता दें कि अब सभी 10 टीमों में से छह टीमों ने अपने-अपने एक मैच खेल लिए हैं जबकि पंजाब, बेंगलुरु, चेन्नई और गुजरात ने अपने दो मुकाबले खेल लिए हैं. प्वाइंट्स टेबल (IPL 2024 Points updates after CSK vs GT) की बात करें तो गुजरात टाइटंस पर जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे पायदान से अब टॉप पर पहुंच गई है तो वही गुजरता टाइटंस हार की बाद तीसरे पायदान से छठे पर आ गई है.