'हमने रन आउट के साथ मैच जीतने का प्लान ..', आखिरी गेंद पर मिली हार पर बोले कप्तान फाफ डु प्लेसी

मैच के बाद आरसीबी कप्तान फाफ डु प्लेसी (Faf du Plessis IPL) ने अपनी बात रखी और कहा कि 'इस हार से मैं काफी निराश हूं. उन्होंने मैच बीच में अच्छी बल्लेबाजी की, 7 से 14 ओवर के बीच पिच थोड़ी धीमी थी. आखिरी पांच ओवरों में मैच हमारे पाले से फिसलने लगा था. कुछ अच्छे क्रिकेट शॉट्स देखने को मिले. स्टोइनिस और पूरन ने बेहतरीन खेल खेला. उन्होंने हमारे मुख्य गेंदबाज (हर्षल) के खिलाफ आक्रमक बैटिंग की. डेथ ओवर में गेंदबाजी करना हमेशा से कठिन होता है. एक गेंद पर एक रन की जरूरत थी, हमने रन आउट के साथ मैच जीतने की उम्मीद की थी.'

कोहली और खुद की बल्लेबाजी को लेकर क्या बोले फाफ डु प्लेसी,'मैं अपनी पारी के शुरूआत में संघर्ष कर रहा था. कोहली को स्ट्राइक देकर खुश था, कभी-कभी आपको पीछे रहना पड़ता है. जब मेरे बैट पर गेंद अच्छे से आने लगी तो फिर मुझे रिदम मिल गया था. लेकिन इस हार से मैं निराश जरूर हूं.'

IPL में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200+ का स्कोर बनाने के बाद आरसीबी को मिली हार

2012 Vs सीएसके - 205/8 चेन्नई में

2018 Vs सीएसके - 205/8 बेंगलुरु में

2019 Vs केकेआर - 205/3 बेंगलुरु में

2022 Vs पीबीकेएस - 205/2 मुंबई में (डीवाई)

2023 Vs एलएसजी - 212/2 बेंगलुरु में

# IPL इतिहास में 200+ स्कोर करने के बाद 5 मैच हारने वाली एकमात्र टीम है आरसीबी



