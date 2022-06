IPL 2022: हरभजन सिंह को पच नहीं रहा स्टार खिलाड़ी का फ्लॉप होना, कहा- विश्वास नहीं होता...

बीते सीजन में अग्रवाल के प्रदर्शन से दिग्गज खिलाड़ी भी काफी निराश नजर आए. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी बीते सीजन में अग्रवाल के प्रदर्शन पर अपना विचार साझा किया है. उन्होंने स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ एक खास इंटरव्यू में कहा, 'विश्वास नहीं होता इस सीजन में मयंक के साथ क्या हुआ. वह काफी होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन लगता है वह कप्तानी की वजह से दबाव में थे. वह ओपनिंग करते-करते नंबर चार पर आ गए. मुझे लगता है उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी जानी चाहिए थी. वह हमेशा रडार के निचे रहे.

बात करें आईपीएल 2022 (IPL 2022) में मयंक अग्रवाल के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने पीबीकेएस के लिए कुल 13 मुकाबले खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 12 पारियों में 16.33 की एवरेज से महज 196 रन निकले. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी डगमगाया रहा. अग्रवाल आईपीएल 2022 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाडियों की लिस्ट में 49वें स्थान पर स्थित रहे.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)