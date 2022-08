173 टेस्ट, 281 ODI और 323 T-20, ICC ने जारी किया '2023-27 FTP' का पूरा कार्यक्रम, ये है India का शेड्यूल

बता दें कि आखिरी बार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज साल 1992 में खेली थी. साल 2023-25 च्रक्र में भारत की टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाकर 5 टेस्ट मैच खेलेगी तो वहीं 2025-27 सर्किल में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आएगी.

FTP 2023-27 में भारत का टेस्ट शेड्यूल

2024 जनवरी में भारत में 5 टेस्ट Vs इंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया में 2024 नवंबर में 5 टेस्ट VS ऑस्ट्रेलिया

2025 जून में इंग्लैंड में 5 टेस्ट Vs इंग्लैंड

2027 जनवरी में भारत में 5 Vs बनाम ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के महान रिकी पोंटिंग ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज करने पर अपनी राय दी और का कि यह फैसला काफी कमाल का है. उन्होंने आईसीसी चैनल पर अपनी राय रखी और कहा, 'मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दर्शक और शायद दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच देखना चाहते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि यह एक शानदार पहल है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी खिलाड़ी इसका आनंद उठाएंगे.'

इसके अलावा डब्ल्यूटीसी (WTC) के मौजूदा चक्र में एशेज टेस्ट सीरीज की ही तरह इंग्लैंड-भारत के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज 5 मैचों की टेस्ट होगी. 2023 से 2027 के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के दौरान भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली है. इस दौरान इंग्लैंड 22, ऑस्ट्रेलिया 21 और भारत 20 टेस्ट मैच खेलने वाला है.

इसके साथ-साथ वेस्टइंडीज औऱ यूएसए मिलकर 2024 टी-20 वर्ल्डकप की मेजबानी करने वाले हैं. इसके अलावा 2025 में पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगी. फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत 2026 में भारत और श्रीलंकाई टीम मिलकर 2026 के टी-20 वर्ल्डकप की मेजबानी करेगी. वहीं, 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीम मिलकर करेगी.

वहीं, बात करें इस फ्यूचर टूर प्रोग्राम के दौरान सफेद गेंद वाली द्विपक्षीय और त्रिकोणीय सीरीज भी काफी दिलचस्प होंगे. क्योंकि ये सभी टूर्नामेंट संबंधित टीम की रैंकिंग को सर्वेश्रेष्ठ पोजिशन तक लाने में अहम भूमिका निभाएंगे. यही नहीं टीमों की रैंकिंग ही यह तय करने में मदद करेगी कि कौन सी टीमें आईसीसी आयोजनों के लिए क्वालीफाई करने में समर्थ है.

