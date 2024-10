INDW vs NZW: "मेल, फीमेल तुलना करवा लो इनसे बस", हार के बाद सोशल मीडिया ने बनाया वीमेंस टीम का मजाक

वास्तव में किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुबई में खेले जा रहे टी20 वीमेंस टी20 विश्व कप (ICC Womens T20 World Cup, 2024) में शुक्रवार को भारत को अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों इतनी शर्मनाक हार मिलेगी. जहां एक तरफ करोड़ों भारतीय प्रशंसक एक शानदार अभियान के आगाज की उम्मीद कर रहे थे, तो इसके एकदम उलट न्यूजीलैंड ने एकतरफा साबित हुए मुकाबले में टीम हरमनप्रीत कौर को 58 रन के विशाल अंतर से धो दिया. पहले कीवी टीम ने भारतीय बॉलरों की धुलाई करते हुए 160 का बड़ा स्कोर किया, तो फिर बाद में भारतीय बल्लेबाजों को आईना दिखाते हुए टीम को 102 रनों पर ही समेट दिया. बहरहाल, इस हार ने फैंस को बुरी तरह से नाराज कर दिया. और हार के तुरंत बाद ही रचनात्मक कलाकार सोशल मीडिया पर उमड़ पड़े. आप देखिए कि कैसे ये फैंस ताने कस रहे हैं.

आप देखिए कि फैंस कैसे कमेंट कस रहे है. अब जब प्रदर्शन इतना शर्मनाक होगा, तो ताने तो सुनने पड़ेंगे ही

यह देखें आप, कैसे फैंस मजाक बना रहे हैं

जब ऐसी हार होती हैं, तो ऐसी तरह की फोटो भी फैंस को बहुत ज्यादा चुभती हैं

कप्तान हरमनप्रीत कौर भी फैंस के निशाने पर हैं.

गंभीर समीक्षकों ने भी उंगली उठानी शुरू कर दी है

They asked for the same salary as the men's cricket team, but their poor performance earned them equal trolling..

Now that's what we call equality..

To be frank, despite their struggles, the women's team faces far less criticism than the men's..#INDvNZ pic.twitter.com/aJ4Nzyi9Wp pic.twitter.com/T353eCTc6H