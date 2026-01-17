विज्ञापन
INDU19 vs BANU19: ये 2 बड़े टर्निंग प्वाइंट, गया बांग्लादेश काम से, जूनियर विश्व कप में भारत की दूसरी जीत

India U19 vs Bangladesh U19: भारत की विश्व कप में यह लगातार दूसरी जीत रही. और इसकी सबसे बड़ी वजह सही समय पर आए 2 बड़े टर्निंग प्वाइंट रहे

ICC Under 19 World Cup 2026; वैभव ने मैच में शानदा अर्द्धशतक बनाया

जिंबाब्वे में खेले जा रहे अंडर-19 विश्व कप में शनिवार को बुलावायो में को खेले गए मुकाबले में भारतीय जूनियरों ने तनावपूर्ण पलों से गुजरने के बाद ग्रुप ए के मुकाबले में बांग्लादेश को 18 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की.  भारत से जीत के लिए मिले 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बहुत ही विश्वस्त बल्लेबाजी की. और शुरुआती विकेट 1 6 रन पर ही गिरने के बाद उसके बल्लेबाज रिफत बेग (37) और कप्तान अजिजुल हकीम तमीम (51) मिलकर स्कोर को 21.2 ओवरों में 2 विकेट पर 106 तक ले गए, तो भारतीय फैंस ने टीम को कोसना शुरू कर दिया. बांग्लादेश की जीत यहां से एकदम सुनिश्चित लग रही थी, तो फैंस बातें कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबधों के बीच अब इस देश से भी हार का मुंह देखना पड़ेगा. बहरहाल, भारत के लिए दो बड़े टर्निंग प्वाइंट्स ऐसे समय आए, जिनसे बांग्लादेश को मुकाबले से आउट कर दिया. बारिश के कारण डकवर्थ लुईस से बांग्लादेश को मिले 70 गेंदों में 75 रन के लक्ष्य से भारत इन्हीं दो टर्निंग प्वाइंट्स की वजह से जीत हासिल करने में सफल रहा. तब बांग्लादेश के हाथ में 8 विकेट थे, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव में बांग्लादेशी बल्लेबाज दम तोड़ते गए.  और बांग्लादेश जूनियर्स की पूरी पारी 28.3 ओवरों में 146 रनों पर सिमट गई. डकवर्थ लुईस नियम से बांग्लादेश को जीत के लिए 29 ओवरों में 165 का लक्ष्य मिला था, लेकिन वह जीत से 19 रन दूर रन गया. और वजह बने 2 बड़े टर्निंग प्वाइट

पहला बड़ा टर्निंग प्वाइंट: बांग्लादेश को भारत ने जड़ा 'मुक्का !'

भारत की जीत में पहला टर्निंग प्वाइंट बना तीन गेंदों के भीतर 2 विकेटों का गिरना. और एकदम से ही स्कोरबोर्ड पर बांग्लादेश के पांच विकेट गिरे दिखाई पड़ने लगे. यह चौथा विकेट 23वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आया, जब विहान मल्होत्रा की गेंद पर शेख पर परवेज कनिष्क चौहान के हाथों लपके गए. बांग्लादेश इस झटके से उबरा भी नहीं था कि ठीक दो गेंद बाद ही अगले ओवर में खिलन पटेल ने जमकर खेल रहे बांग्लदेशी कप्तान को चलता कर दिया. तीन गेंदों के भीतर 2 विकेट गिरना ऐसा साबित हुआ कि मानो भारत ने बांग्लादेश के पेट में करारा मुक्का जड़ा. और इसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया.

दूसरा बड़ा टर्निंग प्वाइंट: सुपर से ऊपर कैच ने पक्की कर दी जीत

दूसरा बड़ा टर्निंग प्वाइंट भी चंद ही मिनट बाद आया, जब समीउन बासिर रतुल ने विहान मल्होत्रा के खिलाफ लंबा हवाई शॉट लगाने की कोशिश की, तो वैभव सूर्यवंशी ने बाउंड्री पर संतुलन बनाते हुए ऐसा सुपर से ऊपर कैच पकड़ा कि बांग्लादेशी खेमे में मातम बसर गया. वैभव की प्रतिक्रिया से साफ था कि यह कैच है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही थर्ड अंपायर ने आउट दिया, तो भारतीय खिलाड़ियों की खुशी ने जीत पर मुहर लगा दी. वैभव का यह सुपर से ऊपर कैच भारत की जीत में दूसरा बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया.बांग्लादेश ने कुल मिलाकर 13 गेंदों के भीतर अपने सबसे मजबूत और जमे हुए अर्द्धशतकवीर कप्तान सहित चौथा, पांचवां और छठा विकेट गंवाया. ये तीनों ही विकेट  सिर्फ 6 रन के भीतर गिर और इसने बांग्लादेश की कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी. यहां से भारत की जीत मानो औपचारिकता भर बची थी और यह साबित भी हो गया


 

