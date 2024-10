न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय महिला वनडे टीम का ऐलान, इन 3 खिलाड़ियों को दिया गया आराम

India women team is announced: हाल ही में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रहने के बाद अब बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. दिग्गजों द्वारा तीखी आलोचना के बावजूद हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को टीम का कप्तान बरकार रखा गया है. तीन नियमित खिलाड़ियों को अलग-अलग वजहों से आराम दिया गया है. वहीं, तीन खिलाड़ियों को अलग-अलग वजहों से आराम भी दिया गया है. चलिए जान लें कि कौन हैं ये तीन खिलाड़ी और क्यों इन्हें आराम दिया गया है.

A look at #TeamIndia's squad for the three-match ODI series against New Zealand #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pKxdLCWsnb