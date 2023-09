India Women vs Sri Lanka Women, Live Score, Asian Games Final 2023: भारतीय बैटिंग शुरू, मंधाना और शेफाली क्रीज पर

INDW vs SLW, Asian Games 2023, Live: गोल्ड मेडल मुकाबला

INDW vs SLW, Asian Games 2023, Live Updates:एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मुकाबले के लिए भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. तो वहीं श्रीलंकाई महिला टीम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर की होने की उम्मीद है. (SCORECARD)

भारतीय महिला टीम XI: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य, अमनजोत कौर, पूजा वस्त्राकर, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़

श्रीलंका महिला टीम XI: चमारी अथापथु (कप्तान), अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षी डी सिल्वा, हासिनी परेरा, ओशादी रणसिंघे, इनोका रणवीरा, कविशा दिलहारी, उदेशिका प्रबोधनी, सुगंधिका कुमारी, इनोशी प्रियदर्शनी

Sep 25, 2023 11:43 (IST) India Women vs Sri Lanka Women Live: शेफाली लौटी पवेलियन

शेफाली (9) रन बनाकर स्टंप आउट हो गई है. भारत को पहला झटका लगा है.

Sep 25, 2023 11:38 (IST) India Women vs Sri Lanka Women Live: भारत 13/0, 2 ओवर

दो ओवर के बाद भारतीय टीम ने 13 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा और मंधाना तेजी से रन बनाने की कोशिश में हैं.

Sep 25, 2023 11:33 (IST) India Women vs Sri Lanka Women Live: शेफाली वर्मा और मंधाना क्रीज पर

भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं.

Sep 25, 2023 11:19 (IST) Asian Games 2023 Live Updates: श्रीलंका प्लेइंग XI

Sep 25, 2023 11:19 (IST) Asian Games 2023 Live Updates: भारतीय प्लेइंग XI

Sep 25, 2023 11:12 (IST) India Women vs Sri Lanka Women: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.