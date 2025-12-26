विज्ञापन
INDW vs SLW 3rd T20I Highlights: भारत ने सीरीज पर बनाई 3-0 की अजेय बढ़त, तीसरे टी20 में श्रीलंका को आठ विकेट से रौंदा

India Women vs Sri Lanka Women 3rd T20I Highlights: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

INDW vs SLW 3rd T20I Highlights: वीमेन इन ब्लू ने सीरीज में 3-0 की बढ़त की हासिल

India Women vs Sri Lanka Women 3rd T20I Live Updates: रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद शैफाली वर्मा की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने शुक्रवार को यहां तीसरे महिला T20I मैच में श्रीलंका पर आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की और पांच मैचों की सीरीज़ अपने नाम कर ली. इस जीत के साथ, भारत ने पांच मैचों की सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जिससे मेहमान टीम पर उसका पूरा दबदबा साबित होता है. यह मैच भी पहले के मैचों जैसा ही रहा, जिसमें भारत ने पहले श्रीलंका को कम स्कोर पर रोका और फिर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

रेणुका (4/21) ने शानदार अंदाज़ में टीम में वापसी की, जबकि दीप्ति महिला T20I में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गईं, क्योंकि भारत ने श्रीलंका को 112 रन पर सात विकेट पर रोक दिया. शैफाली, जिन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए, अपने बेहतरीन फॉर्म में थीं और उन्होंने अकेले दम पर लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को 40 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई.

पिछले साल दिसंबर के बाद अपना पहला T20I खेल रही रेणुका ने नई गेंद से वही किया जो वह सबसे अच्छा करती हैं, उन्होंने श्रीलंकाई टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया और मैच का रुख निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में मोड़ दिया. हमेशा भरोसेमंद दीप्ति (3/18) ने समय पर विकेट लेकर शानदार साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के साथ महिला T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गईं, उन्होंने इस फॉर्मेट में अपना 151वां विकेट लिया.

कम लक्ष्य का पीछा करते हुए, बड़े शॉट लगाने वाली शैफाली ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने पिछले मैच में छोड़ा था, और ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया. तीन डॉट गेंदों का सामना करने के बाद, इस विस्फोटक ओपनर ने आगे बढ़कर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर 83 मीटर का लंबा छक्का जड़ा, जिसके बाद उन्होंने मिडविकेट और मिड-ऑफ के बीच लगातार चौके लगाए.

गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेलते हुए, उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों को एक मनोरंजक पारी से परेशान किया, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे. स्पिनर कविशा दिलहारी (2/18) ने वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना (1) को आउट करके भारत की लय को कुछ देर के लिए रोका, जिनका खराब फॉर्म जारी रहा, और जेमिमा रोड्रिग्स को भी आउट किया, लेकिन नतीजा कभी भी शक के दायरे में नहीं था क्योंकि शेफाली ने बाउंड्री लगाकर मैच को स्टाइल से खत्म किया.

इससे पहले, सीरीज़ में बने रहने की कोशिश में, हसिनी परेरा (25) ने श्रीलंका को तेज़ शुरुआत दी, रेणुका द्वारा फेंके गए पहले ओवर में दो बाउंड्री लगाकर 12 रन बटोरे. परेरा ने सावधानी और इनोवेशन का मिश्रण किया, यहां तक ​​कि विकेटकीपर के ऊपर से गेंद को स्कूप करके अपनी चौथी बाउंड्री लगाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कप्तान चमारी अथापथ्थु (3) पर शुरुआती दौर में स्ट्राइक रोटेट करने में संघर्ष के बावजूद दबाव न पड़े. लेकिन भारत ने वापसी की.

हमेशा भरोसेमंद दीप्ति ने ब्रेकथ्रू दिलाया जब अथापथ्थु पिच पर आगे बढ़ीं, लेकिन गेंद को टॉप-एज करके कप्तान हरमनप्रीत कौर को कैच दे दिया. रेणुका, जिन्होंने जल्दी ही अपनी लय हासिल कर ली, फिर अपने दूसरे स्पेल के लिए लौटीं और छठे ओवर में दो झटके दिए. उन्होंने पहले इन-फॉर्म परेरा को आउट किया और फिर एक शानदार कैच-एंड-बोल्ड करके हर्षिता समरविक्रमा (2) को आउट किया, जिससे श्रीलंका अचानक 32 रन पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गया.

उन्होंने 10वें ओवर में फिर से स्ट्राइक किया, नीलाक्षिका सिल्वा को लेग-बिफोर आउट किया, जिससे मैच पर भारत की पकड़ और मज़बूत हो गई. दिलहारी (20) और इमेषा दुलानी ने 40 रन की साझेदारी की. लेकिन जैसे ही लग रहा था कि श्रीलंका मैच में वापसी कर रहा है, दीप्ति ने स्ट्राइक किया और अपने T20I करियर का 150वां विकेट लेकर दिलहारी को आउट कर दिया.

वहां से, दीप्ति और रेणुका ने नियमित अंतराल पर विकेट लेना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रीलंका कभी भी लय हासिल न कर पाए और एक कम स्कोर पर ही सीमित रह जाए.

टीमें:
श्रीलंका महिला (प्लेइंग इलेवन): चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, निमशा मदुशानी, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यू), मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, मल्की मदारा

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी


