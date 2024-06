"जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया है तब से मैंं ...", भारत-पाक मैच से पहले बाबर आजम ने ऐसा कहकर फैन्स के बीच मचाई हलचल

Babar Azam on India vs Pakistan Match: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच 9 जून को महामुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup IND vs PAK) में अबतक कुल 7 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 6 मैचों में जीत मिली है. अब भारतीय टीम आठवीं बार पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने मैदान पर उतरेगी. इस बार दोनों टीमों के बीच मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत को पाकिस्तान ने एक मात्र दफा 2021 वर्ल्ड कप में हराया था. वहीं, 2022 में भारत को जीत मिली था. इस बार दोनों टीमें नई पिच पर मैच खेलने वाली है. फैन्स इस मैच का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. वहीं, दोनों टीमों के कप्तान भी इस मैच को लेकर अब बयान देने शुरू कर दिया है. बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर अपनी राय दी है. बाबर ने कहा है कि, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो रोमांच चरम पर होता है. इस बार भी दोनों टीमों पर दबाव होगा.

बाबर ने आईसीसी से भारत-पाक मैच को लेकर बात करते हुए कहा, "जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया है तब से मैं इसे सुनता आ रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का अलग माहौल होता है. पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जब भी होता था तो हम इंजॉय करते हैं.देखिए सबसे अहम बात है कि लोग क्रिकेट को इंजॉय करें, यही मेरा भी मकसद है. रायवलरी तो मैदान पर चल रही होती है. भारत-पाक मैच का अलग लेवल का दबाव होता है. इस मैच में नब्स को कंट्रोल करना अहम होता है. आप जितना मैच खेलते हैं उतना आपको अनुभव मिलता है. आपको पता होता है कि ऐसे मैच में कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. "

बाबर ने आगे कहा, "जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो आपके ऊपर काफी दबाव रहता है. आप यदि पहले मैच खेले होते हैं तो आपको पता होता है कि ऐसे मैचों में खुद को कैसे कंट्रोल करें, दबाव आपके खेल पर हावी न हो जाए. पहले हम पूर्व क्रिकेटरों ने यह सभी बातें सुनते थे, लेकिन अब हम खेल रहे हैं. जब आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे होते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का उत्साह भी होता है. आप जब खेलते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि बचपन में आप भारत-पाक के बीच मैच को लेकर बातें सुनते थे अब और खेल रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच काफी बड़ा है और इसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं."

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM (भारत जीता)

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच (Pakistan match in T20 World Cup 2024)

6 जून- पाकिस्तान vs यूएसए, डलास, 9 PM

9 जून- भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, 8 PM

11 जून- पाकिस्तान vs कनाडा, 8 PM

16 जून- पाकिस्तान vs आयलैंड, लॉर्डरहिल, 8 PM

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान

पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (Pakisatn Team in T20 Word Cup 2024)

बाबर आजम (कप्तान), सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, शादाब खान, फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अबरार अहमद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ

