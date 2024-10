IND vs NZ: "उनके कोच वहां क्या..", भारतीय टीम की हालत देख साउथ अफ्रीकी पूर्व दिग्गज हर्शल गिब्स के रिएक्शन ने मचाई खलबली

India vs New Zealand, Herschelle Gibbs reaction viral : पुणे टेस्ट मैच (IND vs NZ, 2nd Test) में भारतीय टीम (Indian team) का हालत बिगड़ गई है. भारतीय टीम के ऊपर न्यूजीलैंड ने 300 से ज्यादा रनों की बढ़त हासिल कर ली है. भारत पर अब टेस्ट मैच हारने का खतरा मंडरा रहा है. बता दें कि भारतीय टीम केवल 159 रन पर आउट हो गई थी. भारतीय बल्लेबाज कीवी स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हर्शल गिब्स ने भारतीय टीम की स्थिति को लेकर रिएक्ट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हर्शल गिब्स ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और भारतीय कोचों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs post viral on IND vs NZ) ने अपने पोस्ट में लिखा, "भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट में लगभग सभी विकेट मुख्य रूप से तब गिरे जब बल्लेबाज सीधी गेंदों पर चौका मारने की कोशिश कर रहे थे. उनके कोच उन्हें रन बनाने के लिए क्या विकल्प दे रहे हैं? स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता."

Almost all the wickets in the Indian vs kiwis test mainly falling when batters looking to hit square off straight balls . What options are their coaches giving them to score.. not much by the looks of things