IND vs NAM LIVE Score: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में चौथा झटका लगा है. टीम इंडिया ने 4 रन जोड़े हैं और सूर्या और तिलक के विकेट गंवाए हैं. इससे पहले, ईशान किशन ने 20 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी. भारत ने 7 ओवर में ही 100 का आंकड़ा पार किया. चैंपियन भारत को नामीबिया के खिलाफ किसी तरह का खतरा नहीं है लेकिन कई बातें पाकिस्तान के खिलाफ मेगा मैच से पहले हासिल करनी हैं. इससे पहले नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी थमाई है. XI में दो बदलाव हैं. अभिषेक की जगह संजू सैमसन, तो मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह आए हैं. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामीबिया प्लेइंग इलेवन: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हेंगो

