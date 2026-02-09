विज्ञापन
IND vs NAM LIVE Score: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में चौथा झटका लगा है. टीम इंडिया ने 4 रन जोड़े हैं और सूर्या और तिलक के विकेट गंवाए हैं. इससे पहले, ईशान किशन ने 20 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी. भारत ने 7 ओवर में ही 100 का आंकड़ा पार किया. चैंपियन भारत को नामीबिया के खिलाफ किसी तरह का खतरा नहीं है लेकिन कई बातें पाकिस्तान के खिलाफ मेगा मैच से पहले हासिल करनी हैं. इससे पहले  नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी थमाई है. XI में दो बदलाव हैं. अभिषेक की जगह संजू सैमसन, तो मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह आए हैं.  (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामीबिया प्लेइंग इलेवन: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हेंगो

ICC Men's T20 World Cup 2026 LIVE Updates: India vs Namibia LIVE Score Straight from Arun Jaitley Stadium, Delhi

Feb 12, 2026 20:33 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: शिवम दुबे रन आउट

IND vs NAM LIVE Score: शिवम दुबे रन आउट

Feb 12, 2026 20:33 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: हार्दिक पांड्या आउट

तूफानी फिफ्टी के बाद हार्दिक पांड्या आउट, नामीबिया के खिलाड़ी ने लपका अद्भुत कैच

Feb 12, 2026 20:33 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: हार्दिक पांड्या की फिफ्टी

हार्दिक पांड्या की फिफ्टी हुई. छक्के के साथ अपना पचासा पूरा किया. इस छक्के के साथ ही भारत का स्कोर 200 पार हुआ.

Feb 12, 2026 20:31 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: आखिरी ओवर से आए 9 रन

आखिरी ओवर से 9 रन आए हैं. हार्दिक को अपनी फिफ्टी के लिए 4 रन चाहिए. दुबे भी 23 के स्कोर पर हैं. अब 12 गेंद बाकी हैं. देखना होगा कि क्या होगा? भारत का रन रेट अभी भी 11 से अधिक का है.
18.0 ओवर: भारत 199/4

Feb 12, 2026 20:29 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: नामीबिया के लिए अच्छा ओवर

नामीबिया के नजरिए से यह ओवर अच्छा रहा. इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए. टीम इंडिया को 200 का आंकड़ा छूने के लिए 10 रन और चाहिए. अब 18 गेंद बची हैं. देखना होगा कि क्या भारत 250 का आंकड़ा छू पाता है या नहीं. जब तक हार्दिक और दुबे क्रीज पर है, कुछ भी संभव है. 

17.0 ओवर: भारत 190/4

Feb 12, 2026 20:21 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: हार्दिक पांड्या का प्रहार जारी

हार्दिक पांड्या का प्रहार जारी है. हार्दिक और दुबे के बीच साझेदारी 60 रनों की हो चुकी है, वो भी सिर्फ 25 गेंदों पर. बीते 5 ओवर में 62 रन आए हैं और भारत ने सिर्फ एक 1 विकेट गंवाया है. आखिरी ओवर से भी 16 रन आए हैं. ओवर की चौथी गेंद पर पहले हार्दिक ने छक्का जड़ा फिर पांचवीं और आखिरी गेंद पर चौका लगया. हार्दिक पांड्या अपने अर्द्धशतक के करीब हैं. अब 4 ओवर बाकी हैं.
16.0 ओवर: भारत 184/4

Feb 12, 2026 20:16 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: 11 से अधिक का रन रेट

भारत का रन रेट 11 से अधिक का है. आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने मिलकर 24 रन बटोरे है. टीम इंडिया के पास अब 30 गेंद हैं? क्या आखिरी के ओवर में इसी तरह की आतिशी बल्लेबाजी जारी रहेगी? पिछले ओवर की पहली लीगल डिलवरी पर दुबे ने छक्का जड़ा. फिर तीसरी गेंद पर हार्दिक ने हवाई फायर किया. जबकि पांचवीं गेंद पर फिर पांड्या का फायर हुआ.

15.0 ओवर: भारत 168/4

Feb 12, 2026 20:14 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: 107 मीटर लंबा छक्का

IND vs NAM LIVE Score: शिवम दुबे के बल्ले से मॉन्स्टर सिक्स आया है. यह छक्का 107 मीटर लंबा रहा. इस छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 150 पार हुआ. स्लॉट में गेंद थी और उसे मिडविकेट की दिशा में खेल दिया.
14.1 ओवर: 151/4

Feb 12, 2026 20:10 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: हार्दिक चार्ज पर

IND vs NAM LIVE Score: अब हार्दिक पांड्या चार्ज पर हैं. उन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ा. ओवर से 10 रन आए हैं. भारत का स्कोर 150 के करीब है. देखना होगा कि आखिरी की 24 गेंदों में टीम कितने रन और जोड़ पाती है, क्या टीम इंडिया 260 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पारी है या नहीं?
14.0 ओवर: भारत 144/4

Feb 12, 2026 20:06 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: अच्छा ओवर

भारत के लिए एक और 10 रन का ओवर. ओवर की चौथी गेंद पर छ्क्का आया. अभी क्रीज पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या मौजूद हैं. आखिरी के 7 ओवर बचे हैं और देखना होगा कि टीम इंडिया इसमें कितना स्कोर कर पाती है.
13 ओवर: भारत  134/4

Feb 12, 2026 20:00 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: भारत को लगा चौथा झटका

भारत को लगा चौथा झटका. तिलक वर्मा आउट हुए.  गेरहार्ड इरास्मस ने एक बार फिर शिकार किया. इरास्मस को मैच का दूसरा विकेट. अंपायर के ठीक सामने से फेंकी गेंद. 24 या 25 गज की दूरी से. गेंद थोड़ी हवा में उछली और तिलक पिच पर दौड़ पड़े, गेंद के करीब नहीं पहुंच पाए . स्मित लॉन्ग-ऑफ पर बाईं ओर दौड़े और एक बेहतरीन कैच पकड़ा. तिलक वर्मा 21 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए. भारत ने 4 रन के अंदर 2 विकेट गंवाए.
11.5 ओवर: भारत 124/4

Feb 12, 2026 19:57 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: भारत का तीसरा विकेट गिरा

कप्तान सूर्यकुमार यादव आउट हुए. कदमों का इस्तेमाल करके शॉर्ट खेलने की कोशिश थी, लेकिन चूक गए और नामीबिया के विकेटकीपर ज़ेन ग्रीन ने बाकी का काम कर दिया. बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ की गेंद को पढ़ नहीं पाए. नामीबिया ने बीते कुछ ओवर में अच्छी वापसी की है. भारत को यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ.
10.1 ओवर: भारत 120/3

Feb 12, 2026 19:54 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: 10 ओवर पूरे

10 ओवर पूरे हुए. आखिरी ओवर से 10 रन आए हैं. क्रीज पर अभी कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा हैं. भारत की नजरें उस मूमेंटम को बनाए रखने की होगी, जो टीम इंडिया को ईशान किशन ने दिलाई है. तिलक और सूर्या दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, देखना होगा कि टीम इंडिया आज क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगी या नहीं.
10.0 ओवर: भारत 120/2

Feb 12, 2026 19:48 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: नामीबिया का अच्छा ओवर

नामीबिया का अच्छा ओवर रहा यह. आखिरी ओवर से सिर्फ 5 रन आए हैं. क्रीज पर अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा हैं.  ईशान के आउट होने के बाद रन रेट थोड़ा कम जरूर हुआ है. लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज टीम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं.
9.0 ओवर: भारत 110/2

Feb 12, 2026 19:45 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: भारत को दूसरा झटका

भारत को दूसरा झटका लगा. गेरहार्ड इरास्मस की गेंद पर ईशान किशन आउट हुए. बेन शिकोंगो ने कैच पकड़ा. इरास्मस ने पहली ही गेंद पर विकेट लिया. नामीबिया को थोड़ी राहत मिली क्योंकि ईशान की तूफानी पारी का अंत हो गया. उन्हें मनोबल बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत थी. गेंद ज्यादा छोटी नहीं थी लेकिन ईशान के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह पीछे हटे और पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का टाइमिंग सही नहीं रहा और गेंद डीप मिड-विकेट की तरफ गई और शिकोंगो ने उसे नीचे से कैच कर लिया. ईशान किशन 24 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों के दम पर 61 रन बनाकर आउट हुए.

7.1 ओवर: भारत 104/2

Feb 12, 2026 19:43 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: भारत का स्कोर 100 पार

भारत का स्कोर 100 पार हुआ. अभी 7 ओवर हुए हैं बस. ईशान किशन तूफानी पारी खेल रहे हैं. आखिरी ओवर से 18 रन आए  हैं. ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक को जीवनदान मिला था. 

7.0 ओवर: भारत 104/1

Feb 12, 2026 19:42 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: ईशान किशन का तूफान

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ईशान किशन का तूफान आया है. पावरप्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने 6,6,6,6,4 जड़ा. इस ओवर से 28 रन आए हैं. भारत का स्कोर 100 के करीब है. ईशान किशन ने 20 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. 
6.0 ओवर: भारत 86/1

Feb 12, 2026 19:24 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: तिलक का फिर से चौका

4.5: इस बार कदमों का इस्तेमाल....कवर के ऊपर से तिलक का बेहतरीन शॉट...चार रन...5 ओवर के बाद भारत 1  विकेट पर 58 रन.. पावर-प्ले का आखिरी ओवर...गेंदबाजी में बदलाव...

Feb 12, 2026 19:23 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: तिलक का चौका

4.3: रुबेन भटके....गेंद लेग  साइड पर..और फ्लिक-कम-ग्लांस कर दिया तिलक वर्मा ने ...चौका

Feb 12, 2026 19:20 (IST)
India vs Namibia LIVE Score: पारी का चौथा ओवर

पारी का चौथा ओवर बेन शिकांगो कर रहे हैं...ईशान किशन का जोर हमेशा की तरह ताकत पर ज्यााद, टाइमिंग पर कम...गेंद रुक कर आ रही है..

Feb 12, 2026 19:13 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: सैमसन आउट

भारत को लगा पहला झटका, संजू सैमसन पवेलियन लौटे

Feb 12, 2026 19:09 (IST)
IND vs NAM LIVE Updates: रीप्ले सिक्स!

बेन शिकांग की फिर से ठीक वही गेंद..और वही शॉट..फाइन लेग के ऊपर से फिर से छक्का

Feb 12, 2026 19:09 (IST)
Feb 12, 2026 19:08 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: दूसरा ओवर जारी है

बेन शिकांगो दूसरा ओवर लेकर आए हैं...और इस बार दूसरी छोटी गेंद को संजू ने फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया..तेवर में दिख रहे हैं सैमसन

Feb 12, 2026 19:05 (IST)
IND vs NAM LIVE Updates: रूबेन ट्रम्पेलमैन का पहला ओवर

0.6: सैमनस का आखिरी गेंद पर छक्का......रुबेन की शुरुआती 5 गेंद अच्छी थी..आखिरी लगभग ओवर-पिच...और सैमसन ने सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से टांग दिया....छह रन....ओवर में भारत के बिना नुकसान के 8 रन

8-0 (0.6 ओवर)

Feb 12, 2026 19:00 (IST)
IND vs NAM LIVE Score: भारत की बैटिंग शुरू

भारत ने शुरू की बल्लेबाजी, ईशान किशन और संजू सैमसन क्रीज पर...पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवर बहुत ही मजेदार होने जा रहे हैं भाई साहब...फिर से बता दें कि आज कई बातें टीम को यहां से लेकर आगे बढ़ना है..एप्रोच दोनों की देखने वाली होगी...