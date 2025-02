IND vs BAN: भारत या बांग्लादेश, चैंपियंस ट्रॉफी में किसका पलड़ा है भारी? एक नजर में पढ़ें दोनों टीमों का रिकॉर्ड

India vs Bangladesh Head To Head Record In ODI and ICC Champions Trophy: बहुप्रतीक्षित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बुधवार को मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची स्थित नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरे मुकाबले में 20 फरवरी को टीम इंडिया और बांग्लादेश की टीम दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होगी. अहम मुकाबले को लेकर फैंस काफी रोमांचित हैं. लोगों को उम्मीद है कि रोहित एंड कंपनी इस मुकाबले में जीत हासिल कर टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार अंदाज में करेगी. आगामी मुकाबले से पहले बात करें दोनों टीमों की भिड़ंत के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

वनडे

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वनडे फॉर्मेट में खेला जाना है. ऐसे में बात करें दोनों टीमों की वनडे में अबतक कैसी भिड़ंत रही है तो यहां वह 41 मुकाबलों में आमने-सामने हुए हैं. जहां टीम इंडिया को 32 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि बांग्लादेशी टीम को आठ मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

वनडे प्रारूप में भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में चार मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं विपक्षी टीम ने टीम इंडिया के लिए अपने होम ग्राउंड में छह मैच जीते हैं.

इसके अलावा न्यूट्रल ग्राउंड पर दोनों टीमों की भिड़ंत के बारे में बात करें तो यहां भी भारतीय टीम का पलड़ा बांग्लादेश के हमेशा से भारी रहा है. टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई है.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश के बीच अबतक महज एक मुकाबला हुआ है. जहां टीम इंडिया को उस मुकाबले में कामयाबी मिली है, जबकि विपक्षी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

भारत: रोहित शर्मा (कप्‍तान), विराट कोहली, शुभमन गिल (उप-कप्‍तान), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्‍वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर) और रवींद्र जडेजा.

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, सौम्या सरकार, तंजीद हसन, महमुदुल्लाह, जेकर अली, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन, नसुम अहमद, तंजीम हसन और नाहिद राणा.

