चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 4 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. टीम इंडिया की जीत के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने अपने अंदाज में टीम इंडिया को इस हाई-वोल्टेज मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ जीत की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, दूसरी ओर भारत के पूर्व क्रिकेटर और राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे का मानना ​​है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार का सेमीफाइनल फाइनल से पहले का फाइनल है, जिसमें उन्हें लगता है कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम का पलड़ा भारी है.

