IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ पहले टी-20 के लिए वसीम जाफर ने चुनी भारतीय प्लेइंग 11, इन खिलाड़ियों को दी जगह

IND vs SL India Playing XI by Wasim Jaffer: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी-20 मैच खेला जाने वाला है. पहले टी-20 से पहले भारत के पूर्व दिग्गज वसीम जाफर (Wasim Jaffer India Playing XI) ने भारतीय इलेवन का ऐलान किया है. वसीम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर 11 ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जो पहले टी-20 में भारतीय इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं, वसीम ने ओपमर के तौर पर गिल और जायसवाल को चुवना है. नंबर 3 पर वसीम की पसंद ऋषभ पंत बने हैं. वहीं, नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव को रखा है, इसके अलावा नवसीम ने ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय इलेवन में शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या को भी जगह दी है. वहीं, भारतीय पूर्व ओपनर ने अक्षर पटेल को भारतीय इलेवन में रखने की वकालत की है

इसके अलावा पूर्व भारतीय दिग्गज ने रवि बिश्नोई को बतौर स्पिनर इलेवन में रखा है तो वहीं तेज गेंदबाज के लिए वीसम ने अर्शदीप सिह और मोहम्मद सिराज को जगह दी है .बता दें कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलने वाली है,

