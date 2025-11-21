India A vs Bangladesh A Semi-Final Live Updates: इंडिया A ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश A के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. इन-फॉर्म वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट करने के लिए अपने टॉप-ऑर्डर बैट्समैन से और ज्यादा योगदान की जरूरत होगी. सूर्यवंशी, जो इस T20 इवेंट में 201 रन के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके बल्ले से ज्यादातर बड़ी ज़िम्मेदारी निभाई है. उन्होंने एक तेज शतक और 45 रन बनाए हैं, लेकिन लाइन-अप में दूसरे बैट्समैन जैसे कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा अब तक टूर्नामेंट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं. (SCORECARD)
टीमें:
बांग्लादेश A (प्लेइंग XI): हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, ज़वाद अबरार, अकबर अली (विकेट कीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, SM मेहरब, अबू हैदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल
इंडिया A (प्लेइंग XI): प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, विजयकुमार व्यशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा
ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2025 1st Semi-Final LIVE Updates: India A vs Bangladesh A LIVE Score, Straight from West End Park International Cricket Stadium, Doha
India A vs Bangladesh A Semi-Final Live Updates: बांग्लादेश की तेज शुरूआत
बल्लेबाजी का न्योता मिलने के साथ ही बांग्लादेश ने शुरुआत के दो ओवर में 25 रन बना लिए हैं, बांग्लादेश और भारत में जो टीम ये मुकाबला जीतेगी उसे फाइनल का टिकट मिलेगा
India A vs Bangladesh A Semi-Final Live: भारत को विकेट की तलाश
बांग्लादेश ने तेज शुरुआत कर दी है और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के अंदाज में खेल रहे हैं, टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट निकालना होगा.
IND A vs BAN A Asia Cup Rising Stars 2025 Live Updates: ऐसे मिलेगा टीम इंडिया को फाइनल का टिकट
बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर फाइनल का टिकट कटाना चाहेगी, इससे पहले टीम इंडिया को बांग्लादेश की बल्लेबाजी कम टोटल पर समेटनी होगी.
IND A vs BAN A Asia Cup Rising Stars 2025 Live Updates: दोनों टीमों की ऐसी है प्लेइंग 11
बांग्लादेश A (प्लेइंग XI): हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, ज़वाद अबरार, अकबर अली (विकेट कीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, SM मेहरब, अबू हैदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल
इंडिया A (प्लेइंग XI): प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, विजयकुमार व्यशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा
India A vs Bangladesh A Semi-Final: ओमान को हराकर सेमीफाइनल में भारत ने की है एंट्री
इंडिया A ने अपने आखिरी ग्रुप B मैच में ओमान को हराकर सेमी-फाइनल में एंट्री की है. ग्रुप स्टेज में, वो सिर्फ पाकिस्तान से हारे थे. दूसरी ओर, बांग्लादेश अपने आखिरी ग्रुप A मैच में श्रीलंका से छह रन से हारने के बाद इस मैच में आ रहा है. इस मैच का विनर रविवार को फाइनल में पाकिस्तान या श्रीलंका में से किसी एक से भिड़ेगा.
🚨 Toss 🚨— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
India A have elected to bowl first in the semi-final
Updates ▶️ https://t.co/WCP3ww9Ocy #RisingStarsAsiaCup pic.twitter.com/kI6KR3wrip
IND-A vs BAN-A 1st Semi-Final LIVE Score: भारत ने जीता टॉस
बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.
IND vs BAN Semifinal LIVE Score: दोनों टीमें इस प्रकार हैं
दोनों टीमें इस प्रकार हैं:
इंडिया A टीम: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, हर्ष दुबे, नेहाल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), आशुतोष शर्मा, रमनदीप सिंह, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार व्यशाक, यश ठाकुर, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल
बांग्लादेश A टीम: हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, ज़वाद अबरार, अकबर अली (विकेट कीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, SM मेहरब, अबू हैदर रोनी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल, अरिफुल इस्लाम, तोफेल अहमद, शादिन इस्लाम, मृत्युंजय चौधरी
IND vs BAN Semifinal LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी से बड़ी उम्मीद
भारत-बांग्लादेश के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का मुकाबला आज दोहा में खेला जायेगा, टीम इंडिया इस जीत के साथ फाइनल का टिकट कटाना चाहेगी. सूर्यवंशी ने इस T20 इवेंट में 201 रन के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने एक तेज शतक और 45 रन बनाए हैं.