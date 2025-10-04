Ind vs Wi: 'यह सिर दर्द अच्छा है', जीत के बाद भी कप्तान गिल के दिल में है यह कसक

Shubman Gill on Win: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रन से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill on win) ने टॉस में अपनी लगातार खराब किस्मत को नजरअंदाज करते हुए कहा कि उन्हें अपनी टीम से हर विभाग में इस तरह की शानदार प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. दो मैचों की इस श्रृंखला के लिए टीम में उपकप्तान की भूमिका निभा रहे रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने नाबाद शतक जड़ने के बाद चार विकेट झटके जिससे भारत ने तीन दिन के अंदर ही मैच अपने नाम कर लिया.

गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘मैं लगातार छह बार टॉस हारा हूं, लेकिन जब तक हम मैच जीत रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ईमानदारी से कहूं तो यह हमारे लिए एक ‘परफेक्ट' मैच था. तीन शतक लगे, हम क्षेत्ररक्षण में शानदार थे, तो यहां मुझे कोई शिकायत नहीं है.' गिल ने पिच को बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन बताया और शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘जब भी आप अच्छी शुरुआत करते हैं, तो इस पिच पर रन बनाना आसान था. मैं अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सका, लेकिन मैं शतक लगाने वालों के लिए बहुत खुश हूं.' गिल टीम स्पिन विभाग में कई विकल्प होने को अच्छा सिर-दर्द

मानते हैं.

उन्होंने कहा, ‘जब आपके पास इतने बेहतरीन स्पिनर हों, तो कई बार सबका पूरा इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह अच्छा है कि हमारे पास विकल्प की कोई कमी नहीं है. यही भारत में खेलने की चुनौती और मजा है. इस टीम में अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई खिलाड़ी अपने योगदान से मैच में बड़ा अंदर लाने के लिए तैयार रहता है.' गिल बोले, 'पिछले दो वर्षों में हम टीम के रूप में जिस तरह से एकजुट हुए और मुश्किल समय का सामना किया उसे देखकर बहुत अच्छा लगा.हम अभी भी एक सीखने वाली टीम हैं. लगातार सुधार करते रहना सकारात्मक बात है.'