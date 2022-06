IND vs SA: पंत फिर से सस्ते में हुए आउट, तो सोशल मीडिया बुरी तरह भड़का, इरफान पठान ने भी दी यह नसीहत

IND vs SA: मंगलवार को टीम पंत ने पांच मैचों की सीरीज के तीसरे और अपने लिहाज से करो या मरो मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से पीटकर सीरीज के स्कोर को 2-1 जरूर कर दिया, लेकिन करोड़ों फैंस कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) से बहुत ही ज्यादा खफा हैं. पंत पिछले दो मैचों में नाकाम रहे थे और तीसरे मैच में भी जब उनकी जरूरत थी, तो वह सिर्फ 9 रन ही बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर फैंस उन पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह टूट पड़े. यहां तक कि अब पूर्व क्रिकेटरों के सुर भी उनके खिलाफ होने लगे हैं. और इसी कड़ी में इरफान पठान तक ने पंत को नसीहत दे डाली. आप खुद देखिए कि प्रशंसक कितने ज्यादा नाराज हैं पंत से.

यह देखिए..

बात इस फैन की गलत नहीं है

इरफान पठान की बात अगर नहीं समझी, तो पंत की राह में मुश्किल ही मुश्किल है

जब परफॉरमेंस ऐसी होगी, तो सुनना तो पड़ेगा ही

पंत को यह समझना होगा कि एक स्तर पर आंकड़े ही आपका परिचय होते हैं

यह भी पढ़ें:

* " IND vs SA 3rd T20I: ऋतुराज ने बेहतरीन पचासे से सोशल मीडिया को किया मस्त, लेकिन गायकवाड़ मेगा रिकॉर्ड से चूक गए

* ""IPL Media Rights का X फैक्टर, डिजिटल ने दी टीवी अधिकारों को मात, जानें अधिकारों की 5 अहम बातें

* " BCCI ने की पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन दुगुनी, मोहम्मद कैफ हुए इमोशनल, बोले- मेरे पिता पूर्व क्रिकेटर रहे हैं उन्हें..'

IPL से जुड़ी Latest Updates के लिए अभी NDTV Sports Hindi को सब्सक्राइब करें. Click to Subscribe

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)