Ind vs SA, 1st T20I: 'ऐसी पिच पर यही मेरा फॉर्मूला है', अर्शदीप ने किया शानदार बॉलिंग का खुलासा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मिली जीत में जहां हार्दिक पांड्या ने बहुत ही विस्फोटक प्रदर्शन किया, तो वहीं बॉलरों ने भी गजब का काम किया. अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट बांटे, तो पांड्या और दुबे को एक-एक विकेट मिला. शुरुआत भारत को लेफ्टी अर्शदीप ने दी, जिन्होंने 16 रन बनने तक ही क्विंटन डिकॉक और स्टब्बस को पवेलियन भेजकर मेहमानों को ऐसा झटका दिया कि मैच खत्म होने तक उसकी पारी कभी पटरी पर आई ही नहीं. मैच के बाद अर्शदीप ने स्टार-स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में कई पहलुओं पर रोशनी डाली.

अर्शदीप ने कहा, 'मेरी सोचने की प्रक्रिया बहुत ही साधारण कि जाओ और पिच से मिल रही मदद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो. और टीम के लिए जल्द विकेट लेने की कोशिश करो. मुझे लगा कि पिच में कुछ था. या तो यहां उछाल थी या फिर गेंद अंदर या बाहर जा रही थी. ऐसे में मेरी प्लानिंग सीम के साथ गेंदों को ज्यादा से ज्यादा ताकत से गेंदबाजी कर पिच से सीम (टप्पा पड़ने के बाद सिलाई से अंदर या बाहर जाना) हासिल करना था. लेफ्टी बॉलर ने कहा, 'मैंने गेंद को ऊपर रखा और विकेट किया. मैंने फिर गेंद को ऊपर रखा, तो चौका गया. इसके बाद मैं जान गया कि मुझे कम लंबाई की गेंद फेंकनी है. इससे मुझे इस पर विकेट मिला. मैंने इसके बाद फिर से लंबाई ऊपर रखी और चौका लगा. ये मेरे लिए क्विक रिमाइंडर की तरह थे,' बुमराह के टी20 में सौ विकेट लेने पर उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें बधाई दी और कहा क्लब में आपका स्वागत है.'

बुमराह के साथ गेंदबाजी करने पर इस सरदार ने कहा, 'हां जब ऐसा होता है, तो कप्तान की राह आसान हो जाती है. वो बॉलिंग संयोजन के इर्द-गिर्द प्रयोग कर सकते हैं. जब भी कप्तान चाहें, तो वह जस्सी भाई या मुझ से पावर-प्ले में तीन ओवर करा सकते हैं. हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा लचीलापन प्रदान करने की कोशिश करते हैं. हमें एक-दूसरे का साथ पसंद है. मेरा मतलब यह है कि हम वर्तमान का लुत्फ उठाने की कोशिश कर रहे हैं.' कटक की पिच को लेकर पूछे गए सवाल पर अर्शदीप ने कहा, 'आपको बमुश्किल ही ऐसी पिचों पर खेलने का मौका मिलता है, जहां सीम और स्विंग दोनों ही मिलती है. ऐसे में पिच में मदद होने पर मैं धैर्य रखता हूं और ज्यादा उत्साहित नहीं होता. मेरा पूरा जोर अनुशासित रहने और जो कुछ भी पिच से मिल रहा है, उसका लुत्फ उठाने पर रहता है.'