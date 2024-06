IND vs PAK: "बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी..." पाकिस्तान की हार पर भड़के वसीम अकरम, सोशल मीडिया पर दिखाई नाराजगी

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आठ में से 7वीं बार भारत से हारा. लेकिन न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की हार की मायूसी के किस्से सबसे अलग हैं. न्यूयॉर्क पहुंचे एक फ़ैन ने बताया कि उसने ना सिर्फ़ अपना ट्रैक्टर बेचा, बल्कि बेहद महंगा 3000 अमेरिकी डॉलर का टिकट भी खरीदा. लेकिन सब पर पानी पड़ गया. उस मायूस फ़ैन ने कहा, "मैंने अपना ट्रैक्टर बेचा ताकि मैं 3000 डॉलर का टिकट खरीद सकूं. जब हमने भारत का स्कोर देखा तो लगा कि मैच हमारे हाथ में हैं और लगा नहीं कि हम हार सकते हैं. लेकिन बाबर आज़म की हार के बाद मायूसी छा गई. भारत को जीत की बधाई."

#WATCH | After India beat Pakistan by 6 runs in ICC T20 World Cup 2024 at Nassau County International Cricket Stadium, New York, a Pakistan cricket team supporter says, "I have sold my tractor to get a ticket worth $ 3000. When we saw the score of India, we didn't think that we… pic.twitter.com/HNrP15MQbZ — ANI (@ANI) June 9, 2024

भारत पाकिस्तान मैच को दुनिया भर के 160 करोड़ से ज्यादा फ़ैन्स देखते रहे. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपने ऐप पर टीम के 6-7 खिलाड़ियों को बदलकर नई टीम बनाने की सलाह दे डाली है. उन्होंने कहा बिल्ली के गले में घंटी उन्हें ही बांधनी पड़ेगी. अपने ट्विटर (सीनX)हैंडल से पूर्व कप्तान वसीम ने अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है.

भारत की जीत और पाकिस्तान की हर के बाद सोशल मीडिया भी गुलज़ार हो गया है. कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया आई है. इस पाकिस्तानी फ़ैन ने तो अपने डिनर और जश्न की तैयारी तक कर ली थी. मीलों लंबा सफ़र तय कर मैच देखने आया. पर पाकिस्तान की हार ने दिल तोड़ डाला.

कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भारतीय टीम से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किये जाने की मिसाल भी पेश कर रहे हैं. क्रिकेट लेखक और एडमिनिस्ट्रेटर @nibraz88cricket ने एक पाकिस्तानी क्रिकेट शो का क्लिप साझा किया है.

India terminated the contracts of Ishan Kishan & Shreays Iyer even when they were performing very well for india just because they kept on skipping domestic cricket.That example is enough for entire cricketing nation.pic.twitter.com/K23eLt6tO9 — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) June 10, 2024

गेंदबाज़ और बेहतरीन प्लान के सहारे टीम इंडिया की हैरतअंगेज जीत के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के फैंस सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव हो गए. ख़ासकर बुमराह के फ़ैन्स छाये हुए हैं. क्या बड़े और क्या बच्चे सब अपने अंदाज़ में बुमराह बोल रहे हैं. ज़रा इन्हें सुनिए-

बता दें, न्यूयॉर्क में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए थे और पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रनों का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 113 रन ही बना पाई. इस जीत के साथ ही जहां भारतीय टीम ने सुपर-8 की रेस के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है तो वहीं पाकिस्तान के अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तानी टीम को अपने सुपर-8 में पहुंचने के लिए ना सिर्फ अपने शेष दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि उसे दूसरी टीमों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा.

