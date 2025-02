Ind vs Pak: इतनी महंगी घड़ी पहनकर खेले हार्दिक पंड्या, फैंस को नहीं हो रहा एक बार को यकीन

खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में रविवार को पाकिस्तान (Ind vs pak) को 6 विकेट पटखनी देने से पूरा देश गदगद हैं, तो वहीं सोमवार को न्यूजीलैंड की बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत ने भारत की अंतिम चार में भी जगह सुनिश्चित कर दी. पाकिस्तान पर पर जीत में पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का शतक फैंस और पंडितों के बीच चर्चा का विषय बन गया, लेकिन कोहली के साथ-साथ मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की करीब सात करोड़ रुपये की घड़ी के भी सोशल मीडिया पर जोर-शोर से चर्चे अभी तक हो रहे हैं. विराट से पहले हार्दिक ने ही टीम इंडिया की जीत के ब्लूप्रिंट की आधारशिला एक तरह से रखी थी, जब उन्होंने अपने शुरुआती 6 ओवरों के स्पेल में बाबर को चलता कर दिया. पंड्या ने कुल मिलाकर 8 ओवरों में 31 रन देकर दो विकेट चटकाए.लेकिन मैच के दौरान और इसके बाद वह सोशल मीडिया पर अपनी महंगी घड़ी के कारण चर्चा में रहे. फैंस को एक बार को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हार्दिक पांड्या इतनी महंगी घड़ी पहनकर पाकिस्तान के खिलाफ उतरे या मैदान पर उतरते रहे हैं, लेकिन यह एकदम सच है.

अब यह तो सभी फैंस जानते ही हैं कि हार्दिक को पांच सितारा जिंदगी जीना पसंद हैं. और वह महंगी कारों और घड़ियों के खासे शौकीन हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय ऑलराउंडर आठ लाख अमेरिकी डॉलर कीमत (करीब 692 करोड़ रुपये) की रिचर्ड मिले RM 2702 घड़ी पहनकर मैदान पर उतरे. और जब फैंस को इस घड़ी की कीमत पता चली, तो फिर उनके कमेंट देखने लायक थे.

यह बहुत ही स्पेशल घड़ी है और जानकारी के अनुसार इसे मूल रूप से महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के लिए बनाया गया था. घड़ी अपनी कार्बन टीपीटी बेस प्लेट के लिए जानी जाती है. यह प्लेट घड़ी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और इसकी उम्र को बढ़ाने का काम करती है. अभी तक इस घड़ी के केवल 50 ही पीस बने हैं और इसका पावर बैक-अप 70 घंटे का है. बहरहाल, फैंस की प्रतिक्रिया देखने लायक है.

यह प्रशंसक तो इस घड़ी की कीमत दस करोड़ से भी ज्यादा बता रहे हैं. लेकिन यह भी कहा है कि पाकिस्तान पर जीत ने इस घड़ी के दाम को पचास करोड़ बना दिया है

The #RichardMille watch #HardikPandya was wearing yesterday is priced at over ₹10 crore, and it is surprising that no one thought of this idea before. This watch would now sell for over ₹50 crore due to the memories attached - when India knocked Pakistan out of the tournament… pic.twitter.com/P7O8qe7EB5