Ind vs Pak: 'मैं होता, तो अलग तरीके से...', भारत-पाक मैच से पहले पठान ने अर्शदीप को लेकर कह दी यह बड़ी बात

अब जबकि यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया आज फिर से पाकिस्तान के खिलाफ एक और मेगा मुकाबले में भिड़ने जा रही है, तो पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan on Arsheep) ने लेफ्टी पेसर अर्शदीप को लेकर बहुत ही अहम बात की है. दरअसल, ओमान के खिलाफ खेले मैच से पहले शुरुआती दोनों मुकाबलों में इलेवन से बाहर रखे गए अर्शदीप को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि उन्हें टीम में बरकरार रखा जाएगा या नहीं. अर्शदीप ने ओमान के खिलाफ 4 ओवरों में 37 रन देकर 1 विकेट लिया था.

'पड़ सकती है भारत को दूसरे पेसर की जरूरत'

सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर डिस्कशन के दौरान बुमराह के जोड़ीदार के रूप में लेफ्टी पेसर के होने की अहमियत को बयां करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच के हालात अर्शदीप की भूमिका को अहम बना सकते हैं. इरफान ने कहा, 'मैं अपने उन शब्दों से जुड़ा रहूंगा, जो मैंने एशिया कप के ठीक शुरू होने से पहले कहे थे. मैं अर्शदीप को बुमराह के साथ खेलते देखना चाहता हूं क्योंकि हालात ऐसे हो सकते हैं, जहां आपको दूसरे पेसर की जरूरत पड़ सकती है.'

क्या हार्दिक में है यह क्षमता?

उन्होंने कहा, 'जब गेंद गीली हो जाती है और आप दबाव में होते हो, तो क्या हार्दिक पांड्या में छह यार्कर फेंकने की क्षमता है, या फिर शिवम दुबे नियमित रूप से वो यॉर्कर फेंक सकते हैं.' पूर्व लेफ्टी पेसर ने स्वीकारा कि भारतीय प्रबंधन चीजों को अलग नजरिए से देखता है, लेकिन अर्शदीप को लेकर विचार बनता है. इरफान बोले, 'यहां इस तरह के सवाल होंगे कि क्या आप अर्शदीप के बारे में सोच सकते हैं? हालांकि, जीतने वाली टीम में बदलाव करना मुश्किल है. आप एक बल्लेबाज में भी कटौती नहीं करना चाहेंगे. यह एक मुश्किल फैसला है. मैं होता, तो मैं अलग से करता है, लेकिन टीम अलग से सोच रही है.'