Ind vs Nz Final: साल 2023 विश्व कप फाइनल का दर्द अभी भी खिलाड़ियों के साथ, गिल बोले, 'यह सर्वश्रेष्ठ भारतीय...'

India vs New Zealand Final: टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रविवार को न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहे मेगा फाइनल (Ind vs Nz Final) ने कहा है कि मैदान की बाहर की बातों से टीम एकदम बेपरवाह है. और सभी खिलाड़ियों का पूरा ध्यान न्यूजीलैंड को मात देकर खिताब जीतने पर लगा हुआ है. बहरहाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल की बातों से यह भी साफ हो गया कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों के दिल में अभी भी साल 2023 विश्व कप फाइनल का दर्द है.

यह भी पढ़ें:

Ind vs Nz final: 'जडेजा और विलियमसन की टक्कर तय करेगी फाइनल का फैसला', अश्विन की भविष्यवाणी, गिनवा दीं कई वजह

Ind vs Nz Final: लो जी, इस पिच पर खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड फाइनल, यह तो वही पिच है, अब खड़ा हुआ बड़ा सवाल

मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए गिल ने कहा, 'मैं मेगा फाइनल में खेलने को लेकर बहुत ही उत्साहित हूं और टीम साल 2023 विश्व कप के मुकाबले एक कदम और आगे बढ़ने को बेताब है', गिल की बातों से साफ है और जाहिर भी है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी साल 2023 में भारत की धरती पर खेले गए विश्व कप फाइनल की हार को अभी तक नहीं भुला सकी है.

Shubman Gill on Rohit Sharma's retirement speculation .



Gill cooked all the haters of Rohit Sharma 🔥



pic.twitter.com/owKG87FAxV — Rohan💫 (@rohann__45) March 8, 2025

उन्होंने कहा, 'मैं अपने दूसरे आईसीसी फाइनल को लेकर बहुत ही उत्साहित हूं. हम इस बार वह करने की कोशिश करेंगे, जो हम 2023 विश्व कप फाइनल में नहीं कर सके थे.' गिल ने वर्तमान टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उनके टीम से जुड़े रहने के बाद से वर्तमान बैटिंग लाइन अभी तक की सर्वश्रेष्ठ लाइन है.

उन्होंने कहा,'यह भारत की सर्वश्रेष्ठ बैटिंग लाइन-अप है, जिसका मैं अभी तक हिस्सा रहा हूं. सर्वकालिक महान में से एक विराट भाई और रोहित भाई इस बैटिंग लाइन-अप का हिस्सा हैं. केएल राहुल, हार्दिक पंड्या और श्रेयस अय्यर के साथ हमारी बैटिंग में बहुत ही गहराई है.' गिल ने कहा, 'यहां की पिच कोई अलग बर्ताव करने नहीं जा रहा है. गर्मी के बावजूद यह ऐसे ही खेलगी, जैसे अभी तक बाकी मैचों में पिच ने खेला है.