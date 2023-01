IND vs NZ 2nd T20I: इन 3 बड़ी चिंताओं के साथ टीम हार्दिक करो या मरो की टक्कर में उतरेगी, दोनों की XI जान लें

India vs New Zealand 2nd T20I: टीम इंडिया के लिए रविवार का मुकाबला बहुत ही अहम है

India vs New Zealand, 2nd T20I: शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी तथा मुख्य गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन से पहला मैच गंवाने वाली भारतीय टीम को तीन मैचों की टी20 सीरीज में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले दूसरे मैच (India vs New Zealand, 2nd T20I) में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की अगुवाई वाली टीम रांची में पहले मैच में न्यूजीलैंड के स्पिन जाल में फंस गई थी और उसे 21 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों की कमजोरी भी सामने आई क्योंकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और उमरान मलिक (Umran Malik) ने रन लुटाकर टीम को दबाव में डाला. मलिक ने जहां अपने एक ओवर में 16 रन दिए उन्हें अर्शदीप ने पारी के अंतिम ओवर में 27 रन लुटाए. इससे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पर दबाव बन गया. अर्शदीप का आखिरी ओवर आखिर में मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.