“..महंगा पड़ा. भारत निराश होगा”, वसीम जाफर ने आखिरी ओवर में 27 रन लुटाने पर अर्शदीप सिंह की करी आलोचना

India vs New Zealand 1st T20I: डेरिल मिचेल और डेवोन कॉन्वे की अर्धशतकीय पारियों के बाद कप्तान मिचेल सैंटनर की शानदार गेंदबाजी (चार ओवर में 11 रन पर दो विकेट) से न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय (IND vs NZ 1st T20I) में भारत को 21 रन से हरा दिया. मिचेल ने 30 गेंद की नाबाद पारी में तीन चौके और पांच छक्के लगाए जिसमें उन्होंने आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के खिलाफ हैट्रिक छक्का जड़ने के बाद चौका लगाया. न्यूजीलैंड ने इस ओवर (Arshdeep Singh Last Over) से 27 रन बटोरे, जो मैच में जीत का अंतर बन गया. इस तरह अर्शदीप ने इस मैच में 51 रन देकर एक विकेट लिया.

न्यूजीलैंड ने छह विकेट पर 176 रन बनाने के बाद भारत को नौ विकेट पर 155 रन पर रोक दिया.

वनडे सीरीज के तीसरे मैच में 138 रन की पारी खेलने वाले सलामी बल्लेबाज कॉन्वे ने शानदार लय जारी रखते हुए 35 गेंद में सात चौके और एक छक्का की मदद से 52 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए सैंटनर के अलावा माइकल ब्रेसवेल और लॉकी फर्ग्यूसन ने भी दो विकेट लिए.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने कहा कि बाद में भारत की खराब बल्लेबाजी का मतलब था कि 160 का लक्ष्य भी उनके लिए मुश्किल होता, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उनके लिए 177 के बजाय छोटे स्कोर का पीछा करना बेहतर होता.

जाफर ने ESPNCricinfo से कहा, “न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत भी मिली. वाशिंगटन सुंदर के आने और स्कोरिंग पर ब्रेक लगाने से पहले फिन एलन और डेवोन कॉन्वे ने उन्हें तेज शुरुआत दी. स्पिनरों ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की.”

उन्होंने कहा, “लेकिन वह आखिरी ओवर, भारत लगभग 160 रनों का पीछा करने पर खुश होता. भले ही उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वो हार जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप एक टीम को 160 के आसपास आउट करते हैं. वो 180 के आसपास काफी अलग होता है. वो ओवर भारत को काफी महंगा पड़ा. भारत निराश होगा, अर्शदीप निराश होगा. लेकिन डेरिल मिचेल को पूरा श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंद को मारा और जिस तरह से आखिरी ओवर निकला और जिस तरह से मिचेल सैंटनर ने गेंदबाजी की और टीम की कप्तानी की. वो आज सटीक थे.”

भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बनाए. जबकि सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की चौथे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी के साथ कुछ उम्मीद बनी, लेकिन जोड़ी के आउट होने पर एक और पतन का सिलसिला शुरू हुआ जिससे भारतीय चुनौती काफी हद तक समाप्त हो गई थी. वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने अंत तक मैच को बनाए रखा. ऑलराउंडर ने पारी की आखिरी ओवर में आउट होने से पहले 28 गेंदों में 50 रन बनाए.

* महान Ricky Ponting ने Babar Azam की तारीफ में पढ़े कसीदे, लेकिन कहा- अब भी बेस्ट आना बाकी

* Hockey World Cup Final: डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम को खिताबी मैच में जर्मनी के जज्बे से रहना होगा सतर्क

Women IPL Auction को लेकर Anjum Chopra ने NDTV से की खास बातचीत