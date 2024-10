Rishabh Pant: नई गेंद, खुद का स्कोर 90, 107 मी. का छक्का स्टेडियम के बाहर, यह पंत ही कर सकते हैं, आप हैरान रह जाएंगे

Rishabh Pant's fantastic inning: अगर एक बार को यह कह दिया जाए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट के चौथे दिन शनिवार को ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की पारी उनके अभी तक के करियर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पारी है, तो एक बार को यह गलत नहीं ही होगा. अगर, यहां से भारत जीतने में किसी तरह कामयाब रहा तो निश्चित रूप से इस पर मुहर लग जाएगी. बस ऋषभ पंत (Rishabh pant misses century) को इसी बात का अफसोस रहेगा कि वह उस शतक से चूक गए, जिसके वह दो सौ फीसद हकदार थे. हालात टीम इंडिया के लिए बहुत हद तक विपरीत ही थे, लेकिन इसके बावजूद पंत ने पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं ही छोड़ी. सिर्फ 105 गेंदों पर 5 छक्के और 9 चौकों से 99 रन और 94.29 का स्ट्राइक-रेट अपने आप में बहुत कुछ कह दे रहा है.

एक से बढ़कर एक शॉट. जब जरुरत पड़ी, तो मन पर कंट्रोल भी दिखाया, लेकिन इससे ऊपर पंत के बेखौफ अंदाज ने फैंस का मन जीता नहीं लूट लिया. स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक छक्के, लेकिन दूसरी नई गेंद जब अपने सातवें ही ओवर में थी, तब पंत ने जो टिम साऊदी के खिलाफ घुटना टेककर मिडविकेट के ऊपर से जो छक्का जड़ा, वह उनके बारे में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है. वजह यह है कि इस समय वह 90 के निजी स्कोर पर थे. और छक्का भी इतना प्रचंड कि पूरे 107 मीटर की दूरी तय करते हुए स्टेडियम के पार चला गया. जितनी तूफानी गति से यह गया, उतनी ही गति से यह फैंस के बीच वायरल भी हो रहा है.

इस फैन का यह कमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता और बताता है

To think of this is crazy enough, to attempt and excel at it is @RishabhPant17

काश ये सातों स्कोर शतक में तब्दील हो जाते..कुछ यही सोचते हुए पंत जा रहे होंगे

THE MOST HEARTBREAKING PICTURE OF THE DAY. 🥹💔



Rishabh Pant batted so well, even after struggling due to knee issues, he entertained like he does every time. 7th score in the 90s for Pant in Tests. pic.twitter.com/U36A13CLGr