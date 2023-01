IND vs NZ 1st T20: Gill के फॉर्म पर Hardik Pandya का बड़ा बयान, Opening को लेकर दिया ये संकेत

Hardik Pandya and Ms Dhoni

Hardik Pandya on Ms Dhoni: भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने बृहस्पतिवार को कहा कि फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Hardik on Shubman Gill) को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) से ऊपर तरजीह मिलेगी. वनडे में गिल के शानदार फॉर्म को देखते हुए हार्दिक ने कहा कि उनका चयन तय है. गिल ने पिछली चार पारियों में एक दोहरे शतक समेत तीन शतक लगाये है. गिल और ईशान किशन पारी की शुरूआत करेंगे (Hardik Pandya on 1st T20 Opening).