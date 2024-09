Ind vs Ban: "जस्टिस फॉर टेस्ट क्रिकेट", संजू ने दलीप ट्रॉफी में दिखाई वनडे स्टाइल, तो सोशल मीडिया ने फिर उठायी आवाज

अब यह तो आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया भारतीय क्रिकेट संजू सैमसन (Sanju Samson) का कितना बड़ा समर्थक है. चाहे सैमसन टीम में चुने जाएं, या फिर न चुने जाएं, वह कभी भी चर्चा और फैंस के प्यार से दूर नहीं रहते. और यह घरेलू टूर्नामेंट में भी देखा जा सकता है. अनंतपुर में रविवार को खत्म हुए भारत "ए" और भारत "डी" के बीच चार दिनी मुकाबले के आखिरी दिन मैच ड्रॉ छूटा, लेकिन खत्म होते-होते संजू सैमसन (Sanju Samson) ने अपनी वनडे स्टाइल से फिर से सोशल मीडिया को दीावना बना दिया. पहली पारी में संजू सिर्फ 5 ही रन बना सके थे, लेकिन दूसरी परी में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान ने आउट होने से पहले 45 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही छक्कों से 40 रन बनाए. मानो संजू के चाहने वाले उनके इसी अंदाज का इंतजार कर रहे थे. और जैसे ही उन्होंने यह पारी खेली, उन्हीं पलों से उनके चाहने वालों ने सैमसन के समर्थन में सोशल मीडिया पर जोर-शोर से सुर लगाना शुरू कर दिया.

संजू सेलेक्टरों को तैयारी का मैसेज देना नहीं भूले. बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत को आराम देने की सूरत में वह दूसरे पसंदीदा विकेटकीपर होंगे

Sanju Samson, you beauty! A cracking 40 off 45 balls, with 3 fours and 3 sixes, was a treat to watch! 🎉 Your batting skills are a joy to behold! Keep shining! #SanjuSamson pic.twitter.com/uxJCNlDC3u

संजू का यह चाहने वाला साफ-साफ कह रहा है कि संजू के साथ सही नहीं हुआ. और उन्हें टेस्ट टीम में भी होना चाहिए था.

इस फैन का तो यही मानना है कि संजू को तीनों ही फॉर्मेटों में भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए.

Then: Sanju Samson deserves to get picked in the T20I squad.



Now: Sanju Samson deserves to get picked in the ODI squad.



Future: Sanju Samson deserves to get picked in the Test squad.#SanjuSamson pic.twitter.com/vw67oA4QV6