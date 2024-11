IND vs AUS: हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टीम में किया बड़ा बदलाव, चुपचाप इस अनजान ऑल-राउंडर को किया टीम में शामिल- रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया ने 6 दिसंबर से एडिलेड में गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले दूसरे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के लिए अनकैप्ड तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को अपनी टीम में शामिल करने की तैयारी कर ली है. बुधवार को न्यूज कॉर्प की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेबस्टर को चोटिल साथी ऑलराउंडर मिशेल मार्श की जगह लेने के लिए चुना गया है, जो सीरीज के पहले मैच के बाद "दर्द" में थे, जहां ऑस्ट्रेलिया को पर्थ स्टेडियम में चार दिनों के भीतर भारत से 295 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

हालांकि पहले और दूसरे टेस्ट के बीच दस दिन का अंतर है, लेकिन अगर मार्श पर्थ में दस से अधिक ओवर गेंदबाजी करने के बाद एडिलेड गेम के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वेबस्टर के पास ऑस्ट्रेलिया के 468वें पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बनने का मौका है. विकेटकीपर जोश इंग्लिस भी, जो शेफील्ड शील्ड में शानदार फॉर्म में हैं, जरूरत पड़ने पर मार्श की जगह लेने का विकल्प भी हैं. लेकिन वेबस्टर अपनी गेंदबाजी के चलते इंग्लिस पर बीस साबित हो सकते हैं.

Photo Credit: X@ABsay_ek

पर्थ में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा,"(मार्श) यूके दौरे के बाद से कुछ छोटी-मोटी परेशानियों से जूझ रहे हैं." पर्थ में हार के बाद हेड कोच एंड्रयू मैक्डोनाल्ड ने कहा,"क्या वह ठीक हो गए हैं? हम इंतजार करेंगे और देखेंगे. हम जानते थे कि मिच (मार्श) थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन मुझे लगा कि पहली पारी में उसका प्रदर्शन संतोषजनक था."

तस्मानिया दक्षिण में स्नग के रहने वाले वेबस्टर पिछले 24 महीनों में शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. 2022/23 की शुरुआत के बाद से, उन्होंने 51.08 पर 1788 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और नौ अर्द्धशतक शामिल हैं. और वो इस दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने पिछले शेफ़ील्ड शील्ड सीज़न में 29.30 की औसत से 30 विकेट भी लिए हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए पर 2-0 की सीरीज़ जीत में 145 रन बनाए और सात विकेट लिए.

Photo Credit: X@cricmatters

उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में ग्लॉस्टरशायर के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्होंने 58.25 की औसत से 233 रन बनाए और 21.25 की औसत से 16 विकेट लिए, जिसमें डर्बीशायर के खिलाफ 100 रन देकर 6 विकेट लेकर करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी शामिल रहा.

इस सप्ताह एससीजी में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान, वेबस्टर ने 61 और 49 के स्कोर बनाए, जबकि पांच विकेट भी लिए. उन्होंने मैच के अंतिम ओवर में दो विकेट लिए, जिससे तस्मानिया को 55 रन से जीत हासिल करने में मदद मिली. यह राज्य की सीज़न की पहली जीत थी.

