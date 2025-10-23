विज्ञापन
IND-W vs NZ-W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज पूरे किए हजार रन

Pratika Rawal Fastest to 1000 ODI Runs: प्रतिका रावल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए अहम मुकाबले में स्मृति मंधाना के साथ मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

Pratika Rawal Fastest to 1000 ODI Runs: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नवी मुंबई में हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मुकाबले में इतिहास रच दिया. प्रतिका ने इस मुकाबले में 10वें ओवर फेंकने आईं सोफी डिवाइन के ओवर की दूसरी गेंद पर जैसे ही चौका लगाया, वैसे ही उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने एक हजार रन पूरे किए. प्रतिका ने इसके लिए 23 पारियां ली हैं और वो महिला वनडे में सबसे तेज एक हजार रन पूरे करने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गई हैं. 

प्रतिका ने अपने डेब्यू के बाद से सिर्फ 304 दिनों के भीतर इस आंकड़े को छूआ है. डेब्यू के बाद से सबसे कम दिनों में एक हजार वनडे रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब प्रतिका के नाम हो गया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड लौरा वोल्वार्ड्ट के नाम था, जिन्होंने 734 दिनों में ऐसा किया था. बता दें, प्रतिका ने 22 दिसंबर, 2024 को अपना डेब्यू किया था. जबिक लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपना पहला मैच  07 फरवरी, 2016 को खेला था और हजार वनडे रन उन्होंने 10 फरवरी, 2018 को पूरे किए थे.

महिला वनडे में सबसे तेज़ 1000 रन (पारी के हिसाब से)
23 - लिंडसे रीलर (AUS-W)
23 - प्रतिका रावल (IND-W)
25 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया-डब्ल्यू)
25 - निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलियाई-डब्ल्यू)
27 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया-डब्ल्यू)
27 - लौरा वोल्वार्ड्ट (SA-W) 

