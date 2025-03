Ind vs Aus 1st Semifinal: रोहित का स्मार्ट मूव, वरुण का वार, हेड खल्लास, सोशल मीडिया बाग-बाग

चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में मंगवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ(Aus vs Ind semifinal) में करोड़ों भारतीय मेगा मैच से पहले ही ट्रेविस हेड (Travis Head) को लेकर खासे परेशान थे, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने पहली ही गेंद पर हेड को चलता करके करोड़ों भारतीयों को झूमने पर मजबूर कर दिया. निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय वरुण को ही जाता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे कप्तान रोहित शर्मा का स्मार्ट मूव भी बहुत बड़ी वजह रहा. सोशल मीडिया पर रोहित का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ओवर से ठीक पहले रोहित मिडऑफ पर खड़े शुभमन गिल को और अंदर की तरफ आने का इशारा कर रहे हैं. और इसके बाद कप्तान स्मिथ सिंगल लेते हैं, तो अगली ही गेंद पर ड्रेविस हेड गिल के हाथों आउट होकर पवेलियन लौट गए. रोहित के स्मार्ट मूव पर वरुण ने हेड को आउट करके मुहर लगा दी. इसके बाद दो सोशल मीडिया ने वरुण को बस पलकों पर पर बैठा लिया. उनकी तारफी में ऐसे-ऐसे कमेंट किए गए कि वरुण पढ़ेंगे, तो उन्हें भी भरोसा नहीं होगा

The captaincy masterclass of Captain Rohit Sharma before travis head wicket.🙌🔥 #INDvsAUS pic.twitter.com/0ZC3J42KXv

निश्चित तौर पर वरुण ने हेड को आउट कर काम तो ऐसा ही किया है

रचनात्मक कलाकारों की तारीफ का अपना ही अंदाज होता है. देख रहे हैं न आप

निश्चित रूप से रोहित के इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए, कम है

"Rohit Sharma shuts down doubters in style! His bold decision to bring in Varun Chakravarthy pays off as Travis Head falls on 39. A masterclass in captaincy! 🔥🏏 #RohitSharma #INDvsAUS #ChampionsTrophy #TravisHead #varunchakravarthy #Semifinal #AUSvsIND pic.twitter.com/6estZqaGKf