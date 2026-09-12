भारत-अफगानिस्तान पहला टी20: अभिषेक या संजू सैमसन, कौन करेगा वैभव के साथ ओपनिंग? प्लेइंग XI को लेकर बन रहा ऐसा समीकरण

शुक्रवार रात अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के नेट सेशन में एक छोटी लेकिन अहम झलक देखने को मिली. हल्की बारिश की वजह से सेशन देर से शुरू हुआ, लेकिन फिर फ्लडलाइट्स की रोशनी में जसप्रीत बुमराह ने कभी लंबे तो कभी छोटे रन-अप के साथ दौड़ते हुए अच्छी गेंदबाजी की. माहौल तब और दिलचस्प हो गया जब वैभव सूर्यवंशी के साथ उनकी थोड़ी नोक-झोंक हुई. वैभव ने आईपीएल में बुमराह की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था और ऐसा लगता है कि तब से उन्हें गेंदबाजों का सम्मान करने के बारे में नहीं सिखाया गया है.

इस बार बुमराह ने उन्हें छकाया और फिर एक यॉर्कर फेंकी. ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घुटने की जांच नहीं, बल्कि अपनी लय वापस पाने की कोशिश कर रहे हों. कार्डिफ में फील्डिंग के दौरान बाएं घुटने में चोट लगने के कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे और श्रीलंका में दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे.

अफगानिस्तान कर रहा मेजबानी

लेकिन रविवार के मुकाबले की बड़ी कहानी सिर्फ भारत या बुमराह के बारे में नहीं है. सालों तक अफगानिस्तान अपने घरेलू मैच भारत में ही खेलता रहा. अपने देश में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, भारत ने उन्हें ग्रेटर नोएडा, देहरादून और लखनऊ में मैदान उपलब्ध कराए. छह साल पहले उनका पहला टेस्ट बेंगलुरु में हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि वह भारत के खिलाफ ही था. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक मजबूत टीम के तौर पर उभरने में बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट सिस्टम की अहम भूमिका रही है.

रविवार को अफ़गानिस्तान पहली बार आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय सीरीज में भारत की मेजबानी करेगा. मेजबानी के अधिकार प्रशासनिक हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है. एशिया कप और वर्ल्ड कप में शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं, और दो साल पहले भारत ने द्विपक्षीय सीरीज में उनकी मेजबानी की थी, जो बेंगलुरु में डबल सुपर ओवर के साथ खत्म हुई थी.

इन खिलाड़ियों से मिलेगा चुनौती

यहां नई बात है - टीमों की भूमिका. आमतौर पर भारत के घरेलू मैदान माने जाने वाले माहौल में अफगानिस्तान घरेलू टीम है और भारत मेहमान टीम है. अफगानिस्तान का नई दिल्ली से गहरा नाता है - राजधानी में बड़ी संख्या में अफ़गानी लोग रहते हैं, और इसी शहर में उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराकर सबको चौंका दिया था.

रविवार को वे उसी अनुभव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, और दर्शक दोनों टीमों के लिए तालियां बजाएंगे. अफगानिस्तान अब अनुभव पाने की चाहत रखने वाली एक कमज़ोर टीम के तौर पर नहीं, बल्कि एक मजबूत T20 टीम के तौर पर आती है, जिसके पास स्पिनरों का ऐसा ग्रुप है जो सबसे मजबूत बैटिंग लाइन-अप को भी ध्वस्त कर सकता है.

इब्राहिम ज़दरान, गुरबाज़ और सेदिकुल्ला अटल के रूप में उनके पास ऐसी बैटिंग है जो यहां की छोटी स्क्वेयर बाउंड्री का फ़ायदा उठा सकती है, हालाँकि मिडिल ऑर्डर को अपनी अस्थिरता से उबरने की ज़रूरत है. नए कप्तान ज़दरान और नए कोच रिचर्ड पाइबस की देखरेख में, वे टी20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होने के बाद इस फ़ॉर्मेट में नई शुरुआत कर रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल- वैभव या संजू?

भारत का बैटिंग से जवाब एक आक्रामक गति से खेलना है, जिसमें बैटिंग लाइन-अप काफ़ी गहरी है, लेकिन राशिद, नबी और नूर अहमद के ख़िलाफ़ उन्हें मिडिल ओवरों में बहुत सतर्क रहना होगा. जो बात अभी तय नहीं हुई है, वह है टॉप ऑर्डर. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी इन तीनों को टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड में जहां संजू को हटाकर वैभव को मौका मिला था, क्या वो भी इस सीरीज में जारी रहेगा या फिर संजू अभिषेक के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे? टीम मैनेजमेंट को इसका जवाब तलाशना होगा.

ईशान की चोट से बंढ़ी चिंता

ईशान किशन, जिन्होंने ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी जिताने में मदद करने वाला दोहरा शतक लगाया था, स्पिन के खिलाफ सबसे सहज दिखे, हालांकि शुक्रवार को पीठ में खिंचाव के कारण उनके खेलने पर संशय बना हुआ है.

अगर ईशान रविवार को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होते हैं तो संजू, अभिषेक और वैभव तीनों ही प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि कि वैभव के साथ ओपनिंग कौन करेगा, क्या वो अभिषेक होंगे या संजू सैमसन?

बुमराह की वापसी तय

अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने भी अच्छी बैटिंग की, और उन्हें अपने टॉप-ऑर्डर को मिलने वाली शुरुआत के आधार पर स्कोर को और आगे ले जाना होगा.

कम से कम टीम की गहराई तो वापस आ रही है. बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, और कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद भारत अब लगभग अपनी पूरी मज़बूती के साथ खेल रहा है.

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