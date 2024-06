भारत के खिलाफ हार के सबसे बड़े विलेन बने थे इमाद वसीम, अब तोड़ी चुप्पी और कही यह बात, VIDEO

Imad Wasim I let my team down against India: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय फैंस को जितना भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार था. उससे कहीं ज्यादा पड़ोसी फैंस इस मैच को लेकर उत्साहित थे. टूर्नामेंट में 9 जून को दोनों टीमें न्यूयॉर्क में आमने-सामने हुईं. यहां एक बार फिर टीम इंडिया बाजी मारने में कामयाब रही. ग्रीन टीम की तरफ से सबसे बड़े विलेन बनकर इमाद वसीम उबरे.

दरअसल, कैप्टन बाबर आजम ने उनपर भरोसा जताते हुए उपरीक्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा था, लेकिन यहां वह बुरी तरह से नाकामयाब रहे. नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लो स्कोरिंग मुकाबले में 6 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

