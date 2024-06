स्कॉटलैंड के बैटर ने मचाई तबाही, स्टार्क-मैक्सवेल जैसे गेंदबाजों की धुनाई करते हुए रच दिया इतिहास

Brandon McMullen scores fastest 50 by Scotland batter in T20 World Cup history: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 35वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच सेंट लूसिया स्थित डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में स्कॉटलैंड के 24 वर्षीय युवा बल्लेबाज ब्रैंडन मैकमुलेन ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में स्कॉटलैंड की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

यही नहीं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खबर लिखे जाने तक वह टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. पहले स्थान पर यूएसए के बैटर आरोन जोंस का नाम आता है. जोंस ने कनाडा के खिलाफ महज 22 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए थे.

Brandon McMullen scores the fastest 50 by a Scotland batter in T20 World Cup history. And the second fastest in this tournament.