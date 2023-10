Afghanistan vs Sri Lanka: पुणे की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: Jos Buttler: "मुझे यकीन नहीं था कि..." टीम इंडिया के हाथों हार के बाद 'उदास' हुए कप्तान बटलर का बड़ा बयान

श्रीलंका vs अफगानिस्तान (Afghanistan vs Sri Lanka Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 11 मैच हुए हैं जिसमें श्रीलंका को 7 मैचों में जीत मिली है तो वहीं अफगानिस्तान को 3 मैचों में जीत मिली है. 1 मैच में कोई परिणाम नहीं निकला है.

वर्ल्ड कप में श्रीलंका vs अफगानिस्तान (Afghanistan vs Sri Lanka HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP)

वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान (Afghanistan vs Sri Lanka in ODI World Cup) के बीच कुल 2 मैच हुए हैं जिसमें दोनों मैचों में श्रीलंका की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है.

श्रीलंका संभावित XI (Sri LankaProbable XI)

पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश थीक्षाना, कासुन राजिथा, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

अफगानिस्तान संभावित XI (Afghanistan Probable XI)

रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, राशिद खान, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, नूर अहमद

पिच रिपोर्ट (Afghanistan vs Sri Lanka pitch report Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune )

महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. पुणे की पिच पर बल्लेबाजों का धमाका देखने को मिलता है. यहां कि पिच पर तेज गेंदबाजों को कम मदद मिलती है लेकिन स्पिनर्स अपना जलवा दिखाने में सफल रहते हैं. पिछले 8 मैचों में इस मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को 4 मैचों में जीत और बाद में बैटिंग करने वाली टीम को भी 4 मैचों में जीत मिली है. यानी इस मैदान पर बराबरी का टक्कर देखने को मिलने वाला है. वैसे, शाम को यहां ओस गिर सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

Afghanistan vs Sri Lanka मौसम Update (Afghanistan vs Sri Lanka weather Update)

पुणे में अफगानिस्तान vs श्रीलंका का मुकाबला खेला जाने वाला है. मौसम पूर्वानुमान एक्यूवेदर के अनुसार, सोमवार (30 अक्टूबर) को पुणे में बारिश की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में मैच पूरा होगा.

कौन सी टीम जीत सकती है (AFG vs SL Match Prediction)

दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है. इस वर्ल्ड कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने किया है उसने उम्मीद जरूर बांध दी है लेकिन श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं. ऐसे में यह मैच बराबरी टक्कर वाला है. 50-50 के सोच के साथ आप इस मैच में जा सकते हैं.