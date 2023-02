ICC Test Ranking: Team India ने कुछ ही घंटों में गंवाया नंबर -1 का ताज, कुछ ऐसे बदल गई तस्वीर

ICC Test Ranking

Team India ICC Test Ranking: बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत और उसके बाद आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 (Team India Test Ranking Controversy) के पायदान पर आने के साथ ही टीम इंडिया सभी फॉर्मेट में नंबर वन (Team India No 1 in All Format) पर काबिज हो गई थी लेकिन, कुछ ही घंटो बाद टीम इंडिया और फैंस दोनों का ही दिल टूट गया और शाम होने तक टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग (Team India on No 2 in Test Ranking) में दूसरे पायदान पर आ गई. टीम इंडिया 15 फरवरी के दोपहर में रैंकिंग में नंबर -1 पर थी और शाम में जब आईसीसी ने अपडेटेड रैंकिंग शेयर किया तो भारतीय टीम नंबर-2 पर नजर आई जिसे लेकर अब सभी हैरानी जता रहे हैं.