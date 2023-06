WC 2023: विराट बनाएंगे नया कीर्तिमान या रोहित करेंगे सचिन की बराबरी, यहां जानिए गोल्डन बैट विनर की पूरी लिस्ट

ICC ODI WC Golden Bat Winner List

Golden Bat Winner Player in WC History: विश्व कप 2023 के कार्यक्रम का ऐलान हो चूका है. टीम इंडिया 8 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी उसके बाद 11 अक्टूबर को टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी उसके बाद 15 अक्टूबर को टीम इंडिया पाकिस्तान (IND vs PAK WC 2023) के खिलाफ महामुकाबला खेलेगी. इन सबके बीच बात करें वर्ल्ड कप में मिलने वाले सबसे खास इनाम, जी हां हम 'गोल्डन बैट (Golden Bat Winner of WC History List) बात कर रहे हैं. साल 1975 से लेकर अब तक भारतीय टीम के तीन खिलाड़ियों ने इसे हासिल किया है जिसमे सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar Two Time Golden Bat Winner) ने दो बार साल (1996 में सबसे ज्यादा 523 रन और साल 2003 में 673 रन बनाकर) गोल्डन बैट हासिल किया था.