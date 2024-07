हैदराबाद भी मुंबई से कम नहीं निकला, लोकल ब्वॉय सिराज का हुआ शाही स्वागत, तस्वीरों से समझें हाल

Mohammed Siraj received grand welcome: पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप (T20 World cup 2024) जीतकर वीरवार को स्वदेश लौटने वाली टीम इंडिया का स्वागत वीरवार को मुंबई ने कैसे किया, यह पूरे देश ने देखा. इस स्वागत समारोह के चर्चे देश के बच्चे-बच्चे की जुबां पर हैं, तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. और अगले कई दिनों तक होती रहेंगी. वहीं, इससे इतर अपने-अपने शहर लौट रहे "लोकल ब्वॉयज" का भी कुछ "मरीन ड्राइव" अंदाज में ही स्वागत देखने को मिलने जा रहा है. इसी कड़ी में पहला उदाहरण मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के रूप में देखने को मिला. सिराज के स्वागत के वीडियो जोर-शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं

GOOSEBUMPS GUARANTEED...!!!



- Siraj singing Lehra Do with fans in Hyderabad, unreal welcome for Miyan. 🇮🇳 pic.twitter.com/AFwNSwSmrx — Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2024

मोहम्मद सिराज शुक्रवार को जैसे ही राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, तो हजारों की संख्या में फैंस उनके दीदार के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़े. सिराज ने कहा कि हमें इन पलों के लिए 11 साल इंतजार करना पड़ा. इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं.

सिराज वीरवार को टीम इंडिया के साथ भारत वापस लौटे. उन्होंने टीम के साथ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, तो शाम को उन्होंने पूरी टीम के साथ विक्ट्री-परेड में हिस्सा लिया. और फिर वह शुक्रवार को गृहनगर हैदराबाद लौटे, तो यहां पहुंचने पर पेसर को ऐसा स्वागत मिला कि मानो पूरा हैदराबाद ही उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हो. अब इस वीडियो को देखकर भला कोई कह सकता है कि यह मरीन ड्राइव नहीं है

MASSIVE CROWD GATHERED TO WELCOME MOHAMMAD SIRAJ IN HYDERABAD. pic.twitter.com/HPWOVnnxbl — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2024

सिराज का काफिला जिधर से भी गुजरा, लोगों की भीड़ उनके इर्द-गिर्द जमा हो गई. कार्यक्रम पहले से तय था, तो सड़कों के किनारे बेसब्री से सिराज का इंतजार फैंस रहे थे

HERO WELCOME FOR SIRAJ IN HYDERABAD....!!!! pic.twitter.com/DtC0IzomA9 — Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2024

मुंबई के बाद एक और ग्रैंड वेलकम का फील

RCB INSTAGRAM POST THE HERO WELCOME FOR HOMETOWN MOHMMAD SIRAJ pic.twitter.com/r0SL5TU1Wx — Er Nasir Alam (@NasirA98042) July 5, 2024

शहरवासियों से मिला यह प्यार सिराज जीवन भर नहीं भूल पाएंगे